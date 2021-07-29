兄弟都是大明星！Peakboy新歌MV華麗登場：朴敘俊、BTS金泰亨、崔宇植、朴炯植全員正面亮相～

結果，每一位兄弟都有帥氣的超大特寫，MV 拍得很有質感外，音樂也相當洗腦啊～！！！

歌手兼音樂製作人 Peakboy 推出了2021新歌《僑胞髮型》（교포머리／GYOPO HAIRSTYLE），值得一提的是，他把演藝圈的好兄弟「Wooga Family」都齊聚一堂啦！預告中本來大家都不太露臉，結果每一位都是超大特寫，完全就是送給粉絲們驚喜禮物一般的開心。



*圖：bn_sj2013@IG

「Wooga Family」是由人氣演員朴敘俊、朴炯植、崔宇植，以及 BTS 防彈少年團的成員 V（金泰亨），歌手 Peakboy 等人所組成，在韓娛圈中非常出名的好友團，兄弟之間也經常曬出聚會出遊的照片，每一次曝光都引來粉絲們的熱烈討論。



*圖：KAKAO TV@official

▼《僑胞髮型》MV中，Peakboy 切換不同職業與年齡，崔宇植（攝影師）、朴炯植（餐廳客人）、朴敘俊（工作人員）、金泰亨（服務生）也依序登場雙雙互動，畫面相當逗趣：



演藝圈中感情再好，能把大家都集合在一起拍 MV，就真的是難度非常高的一件事，頂級明星們為了好友，排開繁忙行程齊聚一堂，讓大眾再次見證了他們的BEST友情。

▼官方也公開了拍攝花絮，兄弟之間的互動也非常自然有趣，現場笑聲不斷：



未來也期待這組男團繼續有更多的演藝活動啊～！！！XD

*圖：픽보이 - Peakboy Official＠youtube

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