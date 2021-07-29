兄弟都是大明星！Peakboy新歌MV华丽登场：朴叙俊、BTS金泰亨、崔宇植、朴炯植全员正面亮相～

结果，每一位兄弟都有帅气的超大特写，MV 拍得很有质感外，音乐也相当洗脑啊～！！！

歌手兼音乐制作人 Peakboy 推出了2021新歌《侨胞发型》（교포머리／GYOPO HAIRSTYLE），值得一提的是，他把演艺圈的好兄弟「Wooga Family」都齐聚一堂啦！预告中本来大家都不太露脸，结果每一位都是超大特写，完全就是送给粉丝们惊喜礼物一般的开心。



*图：bn_sj2013@IG

「Wooga Family」是由人气演员朴叙俊、朴炯植、崔宇植，以及 BTS 防弹少年团的成员 V（金泰亨），歌手 Peakboy 等人所组成，在韩娱圈中非常出名的好友团，兄弟之间也经常晒出聚会出游的照片，每一次曝光都引来粉丝们的热烈讨论。



*图：KAKAO TV@official

▼《侨胞发型》MV中，Peakboy 切换不同职业与年龄，崔宇植（摄影师）、朴炯植（餐厅客人）、朴叙俊（工作人员）、金泰亨（服务生）也依序登场双双互动，画面相当逗趣：



演艺圈中感情再好，能把大家都集合在一起拍 MV，就真的是难度非常高的一件事，顶级明星们为了好友，排开繁忙行程齐聚一堂，让大众再次见证了他们的BEST友情。

▼官方也公开了拍摄花絮，兄弟之间的互动也非常自然有趣，现场笑声不断：



未来也期待这组男团继续有更多的演艺活动啊～！！！XD

*图：픽보이 - Peakboy Official＠youtube

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