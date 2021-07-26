因帅气外表在奥运会引发讨论的韩国「足球界脸蛋天才」郑胜元！网友：「可以当爱豆或演员了」

真的是高颜值小鲜肉！97年有好多帅气的孩子～

目前效力於韩国大邱足球俱乐部（大邱FC）的郑胜元（정승원），1997年出生的他还是一位小鲜肉，2016年正式亮相球场，在2019年被选为韩国U-23足球国家代表队。除了稳定的球技之外，还有著偶像与演员般的外表，因此有著「足球界脸蛋天才」的称号。

而郑胜元也有参与这次的东京奥运，也因为帅气的外表，再次获得关注。



近日，韩国论坛 The qoo 还有一篇以「在日本推特上也成爲话题的韩国选手 郑胜元（未婚）」为标题的文章，网友还放了许多郑胜元比赛的照片，并写下：「还以爲是青春界韩流电视剧中出现的场面，真的是比赛中的照片...」



这也引发韩国网友热烈讨论，并留言留言表示：「取完号码牌后等待」、「真的好帅啊！就算马上要当爱豆演员，也不会有违和感」、「97年出生了很多帅气的孩子」、「真的超级帅」、「去了Instagram更迷上了他」、「是做艺人也能行得通的脸，还擅长运动」、「还以为在看偶像运动会的照片呢」、「体育界脸蛋天才真多」、「哇 像什么青春明星啊」、「看过真人后吓了一跳，真是超帅啊...还有粉丝福利也做得非常好」等等。





（图：https://theqoo.net/hot/2090016640）

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