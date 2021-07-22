《機智醫生生活2》柳演錫購入梨泰院38億韓元獨棟豪宅！與影帝劉亞仁成為鄰居

目前正在熱播中的《機智醫生生活2》飾演安政源醫師的柳演錫，透過韓國雜誌報導於2月份以38億韓元購入坐落於首爾龍山區梨泰院的獨棟住宅，並且住在該區域的還有影帝劉亞仁與諧星朴明洙。

演員柳演錫從2003年從電影《原罪犯》出道，擁有相當多電影與電視劇作品，電影中嘗試多種角色演出如《狼少年：不朽的愛》《愛上變身情人》《尚衣院》以及《今天決定我愛你》等，令人印象深刻。近年來他的電視劇作品也讓暖男形象深植人心，如《請回答1994》《心情好又暖》《浪漫醫生金師傅》直到最近的《陽光先生》與《機智醫生生活》系列，演出了安政源醫師一角也讓柳演錫再度遇見人生角色。



而透過韓國雜誌「Women Sense」八月號的報導，柳演錫在今年2月購入了梨泰院的獨棟豪宅，價格高達38億韓元，並且成為影帝劉亞仁的鄰居。而劉亞仁曾經在實境電視節目《我獨自生活》中公開過自己的家，空間大到讓他常常找不到手機，必須靠感應的方式知道手機位置（豪宅內照片請看這裡），而柳演錫購入的住宅也是總面積299平方公尺，地下一層加地上兩層樓的結構，周圍有菲律賓、阿爾及利亞等等外國大使館，也鄰近地鐵6號線，交通便利。



雖未確定柳演錫購入豪宅的動機，不過隨著老舊建築即將拆除，尋找新的居住地點也是必然的，據當地不動產仲介表示，購買該區域的屋主以自住居多，應該非投資目的。



照片：tvN

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