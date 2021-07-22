《机智医生生活2》柳演锡购入梨泰院38亿韩元独栋豪宅！与影帝刘亚仁成为邻居

目前正在热播中的《机智医生生活2》饰演安政源医师的柳演锡，透过韩国杂志报导於2月份以38亿韩元购入坐落於首尔龙山区梨泰院的独栋住宅，并且住在该区域的还有影帝刘亚仁与谐星朴明洙。

演员柳演锡从2003年从电影《原罪犯》出道，拥有相当多电影与电视剧作品，电影中尝试多种角色演出如《狼少年：不朽的爱》《爱上变身情人》《尚衣院》以及《今天决定我爱你》等，令人印象深刻。近年来他的电视剧作品也让暖男形象深植人心，如《请回答1994》《心情好又暖》《浪漫医生金师傅》直到最近的《阳光先生》与《机智医生生活》系列，演出了安政源医师一角也让柳演锡再度遇见人生角色。



而透过韩国杂志「Women Sense」八月号的报导，柳演锡在今年2月购入了梨泰院的独栋豪宅，价格高达38亿韩元，并且成为影帝刘亚仁的邻居。而刘亚仁曾经在实境电视节目《我独自生活》中公开过自己的家，空间大到让他常常找不到手机，必须靠感应的方式知道手机位置（豪宅内照片请看这里），而柳演锡购入的住宅也是总面积299平方公尺，地下一层加地上两层楼的结构，周围有菲律宾、阿尔及利亚等等外国大使馆，也邻近地铁6号线，交通便利。



虽未确定柳演锡购入豪宅的动机，不过随著老旧建筑即将拆除，寻找新的居住地点也是必然的，据当地不动产仲介表示，购买该区域的屋主以自住居多，应该非投资目的。



照片：tvN

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