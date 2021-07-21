[有雷]《機智醫生生活2》劇情直接跳一年後！這些細節在暗示後續的發展！成東鎰特別出演有含意（EP5）

[有雷]《機智醫生生活2》第五集依舊令人揪心，導演在第一季曾經用牆面上的月曆來說明每一集代表一個月，這一季更用創意手法來展現劇情發展到一年之後，還在劇中幽默提到成東鎰飾演金海淑的兒子是否看起來太老的問題，這些細節真的太有趣！

以下為防雷線



1、劇中反覆出現「一年很快就過去」＋用美食與選曲說明「一年後」

在五人幫在練團室一起享受頌和帶來的十大隻雪場蟹，頌和無法放棄自己的主唱夢，四人苦思之後決定有條件的退讓，那就是頌和「2年演唱一次，只能在自己的生日演唱，可以自己決定曲目」三大條件。正在頌和抱怨要等到明年4月的同時，碩亨說：「一年很快就過去了。」



而政源醫師貼心剝好蟹肉，給女朋友冬天享用時，他約好了明年等冬天完成專科醫師考試，一起到海邊走走，旅行幾天，冬天看似對於戀情或是自己的未來還有著不安全感，很擔心一年內不知道會發生什麼事情，這時可靠的安政源又說了：「一年很快就過去了。」同樣的一句話。



翊純回國治病，初期的肝硬化一定要好好養身，哥哥翊俊要她回家吃媽媽做的飯，「這一年內」都只要注意自己的健康就好。翊純在哥哥車上選著自己愛聽的歌，竟是Brown Eyes的「已過一年」，這首當年相當走紅的歌曲「愛情抗體」，熟悉的曲目連台灣觀眾都能朗朗上口。不過翊純遠望雋婠時淚流滿面，太虐心了。



翊純剪了短髮回歸部隊。接下來翊俊一有空就回到昌原老家找妹妹吃飯，從他們吃起夏天的豆漿面，秋天的烤魚以及冬天過年時期的年糕湯，都是韓國代表性的季節美食。而當他們在吃飯時連背景音樂都選用了韋瓦第的「四季」（夏、秋、冬樂章）襯底，所以導演真的相當用心傳達一年的時間流逝飛快。



而從劇情前段召集大家吃螃蟹的時候，到最後頌和回歸時，房間的月曆都是3月，月曆長得不一樣所以是過了一年而不是沒換喔！



2、成東鎰特別出演，小雛菊＋彩虹

宗秀特別羨慕羅莎，家中的小孩都是很囉唆的類型，這次回來看媽媽的大兒子成東鎰，受洗名Peter彼得，其實與政源的安德烈，都是耶穌的12門徒之名。成東鎰為了讓媽媽開心，像孩子一樣大聲叫著「歐媽歐媽」，不小心摘錯媽媽在種的雛菊，想種回去但是他手套竟然戴反了耶！太好笑〜他還嚷嚷著這種花應該有紫色（韓文諧音同「寶拉」），是不是在呼喚他《請回答1988》的女兒成寶拉啊？



而羅莎真的在花盆中種紫色的花，雛菊的花語是「藏在心底的愛」，政源也在頌和回歸的那天送了一盆到她辦公室，雛菊開花的時間約在三月到五月，拿來代表四月生日的頌和也相當合適。



成東鎰還調皮地在庭院中灑水，說做出一個彩虹給媽媽，令人想起了頌和在第一集，載著向她間接告白的翊俊，一語不發的駛向隧道，那裡也出現了一道道彩虹燈光，所謂彩虹代表雨過天晴，兩人的關係是否也能夠露出曙光呢？還是像羅莎與宗秀這樣到老都還是好朋友？



3、雋婠翊純等待復合

雋婠總是細心照顧的香菜花盆，前一篇文章還說到花盆也能反映出雋婠的心情，而在這一集，這個花盆也直接消失了，代表雋婠正在收拾自己的失戀心情，漸漸要習慣沒有翊純的日子。



但是在五人幫練團時，導演特別特寫了兩次雋婠的左手，彈吉他時依舊帶著戒指，也許翊純沒有收到另一隻，但他是否仍在等待當面送出的這個機會？而翊純在與哥哥吃飯時，看見雋婠打來的電話，依舊會慌張的打翻了桌上的水杯，這兩位也讓大家等得好心急呀！



4、冬天是否是家暴兒？

本集出現了病人遭受家暴的狀況，細心的翊俊早已留意到，不過英勇的冬天卻衝到第一線去制止，讓大家想起第一季當中，冬天也因為確定被送來急診的孩子是被父親毆打成傷，連鞋子都沒穿就追出去了。加上凌晨4點接到媽媽的來電，她劈頭就問：「你跟爸爸吵架了嗎？」似乎家中很有事。雖然政源想關心，但就讓我們等到冬天願意開口的那一天吧！送給大家中文版的歌曲連結~



照片：《機智醫生生活2》播出截圖

封面照片: tvN

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