[有雷]《机智医生生活2》剧情直接跳一年后！这些细节在暗示后续的发展！成东镒特别出演有含意（EP5）

[有雷]《机智医生生活2》第五集依旧令人揪心，导演在第一季曾经用墙面上的月历来说明每一集代表一个月，这一季更用创意手法来展现剧情发展到一年之后，还在剧中幽默提到成东镒饰演金海淑的儿子是否看起来太老的问题，这些细节真的太有趣！

以下为防雷线



1、剧中反覆出现「一年很快就过去」＋用美食与选曲说明「一年后」

在五人帮在练团室一起享受颂和带来的十大只雪场蟹，颂和无法放弃自己的主唱梦，四人苦思之后决定有条件的退让，那就是颂和「2年演唱一次，只能在自己的生日演唱，可以自己决定曲目」三大条件。正在颂和抱怨要等到明年4月的同时，硕亨说：「一年很快就过去了。」



而政源医师贴心剥好蟹肉，给女朋友冬天享用时，他约好了明年等冬天完成专科医师考试，一起到海边走走，旅行几天，冬天看似对於恋情或是自己的未来还有著不安全感，很担心一年内不知道会发生什么事情，这时可靠的安政源又说了：「一年很快就过去了。」同样的一句话。



翊纯回国治病，初期的肝硬化一定要好好养身，哥哥翊俊要她回家吃妈妈做的饭，「这一年内」都只要注意自己的健康就好。翊纯在哥哥车上选著自己爱听的歌，竟是Brown Eyes的「已过一年」，这首当年相当走红的歌曲「爱情抗体」，熟悉的曲目连台湾观众都能朗朗上口。不过翊纯远望隽婠时泪流满面，太虐心了。



翊纯剪了短发回归部队。接下来翊俊一有空就回到昌原老家找妹妹吃饭，从他们吃起夏天的豆浆面，秋天的烤鱼以及冬天过年时期的年糕汤，都是韩国代表性的季节美食。而当他们在吃饭时连背景音乐都选用了韦瓦第的「四季」（夏、秋、冬乐章）衬底，所以导演真的相当用心传达一年的时间流逝飞快。



而从剧情前段召集大家吃螃蟹的时候，到最后颂和回归时，房间的月历都是3月，月历长得不一样所以是过了一年而不是没换喔！



2、成东镒特别出演，小雏菊＋彩虹

宗秀特别羡慕罗莎，家中的小孩都是很罗唆的类型，这次回来看妈妈的大儿子成东镒，受洗名Peter彼得，其实与政源的安德烈，都是耶稣的12门徒之名。成东镒为了让妈妈开心，像孩子一样大声叫著「欧妈欧妈」，不小心摘错妈妈在种的雏菊，想种回去但是他手套竟然戴反了耶！太好笑〜他还嚷嚷著这种花应该有紫色（韩文谐音同「宝拉」），是不是在呼唤他《请回答1988》的女儿成宝拉啊？



而罗莎真的在花盆中种紫色的花，雏菊的花语是「藏在心底的爱」，政源也在颂和回归的那天送了一盆到她办公室，雏菊开花的时间约在三月到五月，拿来代表四月生日的颂和也相当合适。



成东镒还调皮地在庭院中洒水，说做出一个彩虹给妈妈，令人想起了颂和在第一集，载著向她间接告白的翊俊，一语不发的驶向隧道，那里也出现了一道道彩虹灯光，所谓彩虹代表雨过天晴，两人的关系是否也能够露出曙光呢？还是像罗莎与宗秀这样到老都还是好朋友？



3、隽婠翊纯等待复合

隽婠总是细心照顾的香菜花盆，前一篇文章还说到花盆也能反映出隽婠的心情，而在这一集，这个花盆也直接消失了，代表隽婠正在收拾自己的失恋心情，渐渐要习惯没有翊纯的日子。



但是在五人帮练团时，导演特别特写了两次隽婠的左手，弹吉他时依旧带著戒指，也许翊纯没有收到另一只，但他是否仍在等待当面送出的这个机会？而翊纯在与哥哥吃饭时，看见隽婠打来的电话，依旧会慌张的打翻了桌上的水杯，这两位也让大家等得好心急呀！



4、冬天是否是家暴儿？

本集出现了病人遭受家暴的状况，细心的翊俊早已留意到，不过英勇的冬天却冲到第一线去制止，让大家想起第一季当中，冬天也因为确定被送来急诊的孩子是被父亲殴打成伤，连鞋子都没穿就追出去了。加上凌晨4点接到妈妈的来电，她劈头就问：「你跟爸爸吵架了吗？」似乎家中很有事。虽然政源想关心，但就让我们等到冬天愿意开口的那一天吧！送给大家中文版的歌曲连结~



照片：《机智医生生活2》播出截图

封面照片: tvN

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻