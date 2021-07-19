金東旭&徐玄振就是影視劇圈的「貢茶」XD！連衣服濕到哪裡都可以「點單」

韓劇明星金東旭和徐玄振是影視劇圈的「貢茶」，這是一個什麼梗？

金東旭，電影《與神同行》、電視劇《鬼客》、《那個男人的記憶法》、《特別勞動監督官趙掌風》有他的作品，隨便那部都是票房、收視率火爆，絕對的實力演技派，業界「值得信賴的男演員」之一。



▲OCN《鬼客:The Guest》、MBC《特別勞動監督官趙掌風》

徐玄振，浪漫喜劇女王這個稱號不是白叫呢，《又，吳海英》、《內在美》、《一起吃飯吧２》、《浪漫醫生金師傅》，無論搭檔是誰，似乎都能和她擦出熱烈的火花，絕對的百搭女神。



▲tvN《又一個吳海英》、jtbc《內在美》

這次金東旭和徐玄振這兩位演技派攜手主演了《你是我的春天》，強強聯手，只有你想不到的，沒有他倆演不了的，如同在貢茶點單一般。 大家都喝過貢茶吧，可以選甜度、配料、冰量，完全客製化。 金東旭和徐玄振就像「貢茶」一樣可以讓導演隨意「點單」。 最近曝光的拍攝花絮是一段兩人在海邊的戲份，金東旭自信地問導演：「衣服需要濕到什麼程度？ 」徐玄振調皮地配合：「70%？80%？ 」最後導演要求是65%。



▲twitter@Season__ss截圖

接著徐玄振又問搞笑成分是多少，導演要求是100%盡全力。



▲twitter@Season__ss截圖

서현진과 김동욱 연기계의 공차야?

얼음하고 당도 정하는것도 아니고

물에 빠질 정도랑 개그 수위를 퍼센트로 주문받아서 연기하는 이 분들 pic.twitter.com/NgDCggdeQK — 시즌 (@Season__ss) July 14, 2021

於是最後我們看到的就是一個真的全身只濕了65%的金東旭以及用全身心在搞笑的兩位大演員！



▲twitter@Season__ss截圖



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