金东旭&徐玄振就是影视剧圈的「贡茶」XD！连衣服湿到哪里都可以「点单」

韩剧明星金东旭和徐玄振是影视剧圈的「贡茶」，这是一个什么梗？

金东旭，电影《与神同行》、电视剧《鬼客》、《那个男人的记忆法》、《特别劳动监督官赵掌风》有他的作品，随便那部都是票房、收视率火爆，绝对的实力演技派，业界「值得信赖的男演员」之一。



▲OCN《鬼客:The Guest》、MBC《特别劳动监督官赵掌风》

徐玄振，浪漫喜剧女王这个称号不是白叫呢，《又，吴海英》、《内在美》、《一起吃饭吧２》、《浪漫医生金师傅》，无论搭档是谁，似乎都能和她擦出热烈的火花，绝对的百搭女神。



▲tvN《又一个吴海英》、jtbc《内在美》

这次金东旭和徐玄振这两位演技派携手主演了《你是我的春天》，强强联手，只有你想不到的，没有他俩演不了的，如同在贡茶点单一般。 大家都喝过贡茶吧，可以选甜度、配料、冰量，完全客制化。 金东旭和徐玄振就像「贡茶」一样可以让导演随意「点单」。 最近曝光的拍摄花絮是一段两人在海边的戏份，金东旭自信地问导演：「衣服需要湿到什么程度？ 」徐玄振调皮地配合：「70%？80%？ 」最后导演要求是65%。



▲twitter@Season__ss截图

接著徐玄振又问搞笑成分是多少，导演要求是100%尽全力。



▲twitter@Season__ss截图

서현진과 김동욱 연기계의 공차야?

얼음하고 당도 정하는것도 아니고

물에 빠질 정도랑 개그 수위를 퍼센트로 주문받아서 연기하는 이 분들 pic.twitter.com/NgDCggdeQK — 시즌 (@Season__ss) July 14, 2021

於是最后我们看到的就是一个真的全身只湿了65%的金东旭以及用全身心在搞笑的两位大演员！



▲twitter@Season__ss截图



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