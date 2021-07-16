《我的室友是九尾狐》終映採訪！惠利向柳俊烈表達感謝：「他每集都會看，總是理解我、為我加油」

張基龍、惠利主演的《我的室友是九尾狐》昨日（16日）播出大結局，飾演「李譚」的惠利和九尾狐「申又如」的張基龍，從甜甜的羅曼史到可愛搞笑的演技，展現多彩的魅力，演員們也接受採訪。

惠利對於自己的第一部浪漫喜劇獲得的好評表示：「最感謝的是『無法想像不是惠利，而是由其他演員來扮演李譚』，因為是第一部浪漫喜劇，所以苦惱很久，怎樣才能將這些表現得有趣、心動。」



惠利和張基龍的「化學反應」也獲得好評，一起拍攝的畫報更成為話題。惠利說：「因為這部作品是事前製作，拍完後才進行畫報拍攝，是在更親近的狀態下拍攝的。我認爲在浪漫愛情喜劇中，化學反應是最重要的，因爲我是不認生、讓人放鬆的性格。如果說初期有不自然的心動的話，後半部分會表現出熟悉和親切的樣子。」



劇中的李潭雖然是母胎SOLO，但實際上惠利在2017年與柳俊烈公開戀愛，兩人也互相為彼此的作品應援。採訪中，惠利表達對柳俊烈的感謝：「（柳俊烈）總是很理解我，為我加油。他每集都會看，每集都幫忙檢查，真的非常感謝。」



另外，惠利正在拍攝KBS古裝劇《花開時想月》，這部將與俞承豪、邊佑錫、康美娜等人合作，講述朝鮮禁酒令時期，四個「越線」的年輕人的友情和愛情以及成長故事。預計在下半年首播。

（圖：Creative Group ING、IG@1stlookofficial、IG@hyeri_0609、tvN《請回答1988》＆《心驚膽顫的同居》）

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