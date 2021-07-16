《我的室友是九尾狐》终映采访！惠利向柳俊烈表达感谢：「他每集都会看，总是理解我、为我加油」

张基龙、惠利主演的《我的室友是九尾狐》昨日（16日）播出大结局，饰演「李谭」的惠利和九尾狐「申又如」的张基龙，从甜甜的罗曼史到可爱搞笑的演技，展现多彩的魅力，演员们也接受采访。

惠利对於自己的第一部浪漫喜剧获得的好评表示：「最感谢的是『无法想像不是惠利，而是由其他演员来扮演李谭』，因为是第一部浪漫喜剧，所以苦恼很久，怎样才能将这些表现得有趣、心动。」



惠利和张基龙的「化学反应」也获得好评，一起拍摄的画报更成为话题。惠利说：「因为这部作品是事前制作，拍完后才进行画报拍摄，是在更亲近的状态下拍摄的。我认爲在浪漫爱情喜剧中，化学反应是最重要的，因爲我是不认生、让人放松的性格。如果说初期有不自然的心动的话，后半部分会表现出熟悉和亲切的样子。」



剧中的李潭虽然是母胎SOLO，但实际上惠利在2017年与柳俊烈公开恋爱，两人也互相为彼此的作品应援。采访中，惠利表达对柳俊烈的感谢：「（柳俊烈）总是很理解我，为我加油。他每集都会看，每集都帮忙检查，真的非常感谢。」



另外，惠利正在拍摄KBS古装剧《花开时想月》，这部将与俞承豪、边佑锡、康美娜等人合作，讲述朝鲜禁酒令时期，四个「越线」的年轻人的友情和爱情以及成长故事。预计在下半年首播。

（图：Creative Group ING、IG@1stlookofficial、IG@hyeri_0609、tvN《请回答1988》＆《心惊胆颤的同居》）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻