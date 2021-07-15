「BTS可以但BLACKPINK就不行？」韓國最新措施「禁止健身房放快歌」遭各國吐槽！

首爾市給出的理由是「防止飛沫和汗水飛濺」，但網友和專家都表示荒謬：乾脆別讓健身房開門了啦！

近日，英國《BBC News》、美國《The New York Times》等多家新聞都報導了韓國首都圈對健身房的新規定：禁止播放每分鐘超過120拍的音樂，也就是Carly Rae Jepsen《Call Me Maybe》的速度。BBC的音樂專欄記者Mark Savage分析稱：「BTS的音樂還算在安全地帶，但BLACKPINK就不樂觀了。」舉例來說，BTS的《Dynamite》和《Butter》都是110到115拍，然而BLACKPINK的歌曲則大部份都是130拍以上。

根據YTN報道，PSY的《江南Style》、SHINee的《Ring Ding Dong》、Brave Girls的《Rollin’》也都是“健身房禁止曲目”。BBC的報導亦提到，全球音樂串流平臺Spotify提供的運動推薦音樂裡幾乎找不到120拍以下的歌曲。



（圖：Youtube@YTN news）

本月12日，韓國政府宣布接下來2周將首都圈的社交距離標準提高到4級（最高水準），規定在室內體育設施裡進行團體舞蹈、飛輪車、有氧舞蹈、高溫瑜伽、跳繩等課程時，播放的音樂速度應維持在100至120拍；跑步機速度不能高於時速6公里。據悉，這項措施的目的是防止人們在高強度運動時呼吸過於劇烈從而把飛沫和汗水飛濺到別人身上，避免令健身房徹底歇業。此外還禁止健身房開放浴室，但游泳館的浴室就不受限。



（圖：Youtube@YTN news）

對於這一政策，CrossFit教練Ralph Yun表示：「人們完全可以一邊聽慢音樂一邊做劇烈運動。」研究音樂對運動影響長達30年的倫敦Brunel University教授Costas Karageorghis也認為該政策荒謬可笑：「如果人們有足夠動力進行高強度鍛煉，音樂就無法阻止他們。」

韓國健身房館長協會會長吳成英（音譯）也表示無奈：「G.X（group exercise）就是要激烈地跳舞流汗，誰要聽著ballad跳舞啊？就算開這樣的課程也不會有會員來上課。6公里限速也很扯，大家都是戴著口罩跑步，速度再快唾沫也是被口罩擋住而已。」另一位在首爾經營健身房的Kang更反問：「很多人用耳機聽音樂，如何管控他們的播放清單呢？」



（圖：Youtube@뉴스1TV）

韓國連續8天單日確診病例破千，13日更是達到1615例，刷新單日最高確診記錄，醫療界人士認為本周內就有可能突破2000。經歷國內外媒體和網友的批評之後，韓國行政安全部長官在13日的會議上表示有可能做出微調：「防疫標準應該在國民接受範圍之內，如果有難以遵守的部份將會討論並修改。」

Mark Savage還推薦了根據目前首爾防疫措施屬於「安全」的歌曲清單，包括Mark Ronson和Bruno Mars的《Uptown Funk》、Justin Timberlake的《Can't Stop The Feeling》等一共15首，有興趣的朋友可以去他的文章中查看。



（封圖：HYBE，YG）

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