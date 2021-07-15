「BTS可以但BLACKPINK就不行？」韩国最新措施「禁止健身房放快歌」遭各国吐槽！

首尔市给出的理由是「防止飞沫和汗水飞溅」，但网友和专家都表示荒谬：干脆别让健身房开门了啦！

近日，英国《BBC News》、美国《The New York Times》等多家新闻都报导了韩国首都圈对健身房的新规定：禁止播放每分钟超过120拍的音乐，也就是Carly Rae Jepsen《Call Me Maybe》的速度。BBC的音乐专栏记者Mark Savage分析称：「BTS的音乐还算在安全地带，但BLACKPINK就不乐观了。」举例来说，BTS的《Dynamite》和《Butter》都是110到115拍，然而BLACKPINK的歌曲则大部份都是130拍以上。

根据YTN报道，PSY的《江南Style》、SHINee的《Ring Ding Dong》、Brave Girls的《Rollin’》也都是“健身房禁止曲目”。BBC的报导亦提到，全球音乐串流平台Spotify提供的运动推荐音乐里几乎找不到120拍以下的歌曲。



（图：Youtube@YTN news）

本月12日，韩国政府宣布接下来2周将首都圈的社交距离标准提高到4级（最高水准），规定在室内体育设施里进行团体舞蹈、飞轮车、有氧舞蹈、高温瑜伽、跳绳等课程时，播放的音乐速度应维持在100至120拍；跑步机速度不能高於时速6公里。据悉，这项措施的目的是防止人们在高强度运动时呼吸过於剧烈从而把飞沫和汗水飞溅到别人身上，避免令健身房彻底歇业。此外还禁止健身房开放浴室，但游泳馆的浴室就不受限。



（图：Youtube@YTN news）

对於这一政策，CrossFit教练Ralph Yun表示：「人们完全可以一边听慢音乐一边做剧烈运动。」研究音乐对运动影响长达30年的伦敦Brunel University教授Costas Karageorghis也认为该政策荒谬可笑：「如果人们有足够动力进行高强度锻炼，音乐就无法阻止他们。」

韩国健身房馆长协会会长吴成英（音译）也表示无奈：「G.X（group exercise）就是要激烈地跳舞流汗，谁要听著ballad跳舞啊？就算开这样的课程也不会有会员来上课。6公里限速也很扯，大家都是戴著口罩跑步，速度再快唾沫也是被口罩挡住而已。」另一位在首尔经营健身房的Kang更反问：「很多人用耳机听音乐，如何管控他们的播放清单呢？」



（图：Youtube@뉴스1TV）

韩国连续8天单日确诊病例破千，13日更是达到1615例，刷新单日最高确诊记录，医疗界人士认为本周内就有可能突破2000。经历国内外媒体和网友的批评之后，韩国行政安全部长官在13日的会议上表示有可能做出微调：「防疫标准应该在国民接受范围之内，如果有难以遵守的部份将会讨论并修改。」

Mark Savage还推荐了根据目前首尔防疫措施属於「安全」的歌曲清单，包括Mark Ronson和Bruno Mars的《Uptown Funk》、Justin Timberlake的《Can't Stop The Feeling》等一共15首，有兴趣的朋友可以去他的文章中查看。



（封图：HYBE，YG）

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