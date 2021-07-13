aespa周邊完全不考慮飯圈男孩，他們憤怒了：李秀滿你自己留著穿吧XD

不要以為追星買周邊的都是女生，其實愛豆們也有不少男粉。

無論是男團還是女團，似乎大部份的粉絲都是女生，因此經紀公司在這幾年推出的周邊要麼是男女都可以使用的鑰匙圈、帽子、手機殼等「中性」商品，要麼就是耳環、碎花等完全為飯圈女孩定製的商品。 最近人氣女團aespa就公開了新周邊，有閃亮的髮夾，還有時髦的露臍T恤（且只有露臍T，都沒有普通款T恤），一看就是女生們喜歡的類型。



▲SMTOWN &STORE

只是SM似乎忘記了aespa其實還有廣大男粉絲，看到這些周邊，飯圈男孩們「憤怒」了，李秀滿，你什麼意思，太不給男飯面子了吧！！！這些你自己留著穿吧！！！



▲theqoo截圖

連手機殼都是粉嫩夢幻的配色，男粉絲確實不好意思拿來用啊！



▲SMTOWN &STORE

不過呢，作為真愛粉，飯圈男孩一定要能屈能伸才對啊。 看看TWICE的男飯，這件緊身的背心露臍裝就被男飯穿到了演唱會現場，他用實際行動來支持本命，一看就是個靈魂特別有趣的真愛粉，哈哈哈哈！



「首圖：IG@aespa_official、SMTOWN &STORE」

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