aespa周边完全不考虑饭圈男孩，他们愤怒了：李秀满你自己留著穿吧XD

aespa周边完全不考虑饭圈男孩，他们愤怒了：李秀满你自己留著穿吧XD

明星   2021年7月13日   星期二08:00   Tracy   4

不要以为追星买周边的都是女生，其实爱豆们也有不少男粉。

无论是男团还是女团，似乎大部份的粉丝都是女生，因此经纪公司在这几年推出的周边要么是男女都可以使用的钥匙圈、帽子、手机壳等「中性」商品，要么就是耳环、碎花等完全为饭圈女孩定制的商品。 最近人气女团aespa就公开了新周边，有闪亮的发夹，还有时髦的露脐T恤（且只有露脐T，都没有普通款T恤），一看就是女生们喜欢的类型。

▲SMTOWN &STORE

只是SM似乎忘记了aespa其实还有广大男粉丝，看到这些周边，饭圈男孩们「愤怒」了，李秀满，你什么意思，太不给男饭面子了吧！！！这些你自己留著穿吧！！！

▲theqoo截图

连手机壳都是粉嫩梦幻的配色，男粉丝确实不好意思拿来用啊！

▲SMTOWN &STORE

不过呢，作为真爱粉，饭圈男孩一定要能屈能伸才对啊。 看看TWICE的男饭，这件紧身的背心露脐装就被男饭穿到了演唱会现场，他用实际行动来支持本命，一看就是个灵魂特别有趣的真爱粉，哈哈哈哈！

「首图：IG@aespa_official、SMTOWN &STORE」

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留言/评论
  • 吴静宣想到TWICE的男粉
    3小时前
  • 男生为什么不能穿😂
    1小时前
  • 圖片支援 ONCE:穿這樣在搖滾區才能被偶像看到啊😏搞不好偶像還會特別走過來呢🤭
    1小时前
  • 其實⋯這些男生也能穿/用啊😂
    1小时前
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