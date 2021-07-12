2PM老粉假裝剛入坑的新粉！結果...馬上被玉澤演拆穿：「別騙人了，你剛才不是發文說超緊張」

2PM成員玉澤演常會在推特搜尋自己的相關內容，也會關注粉絲們的推文，有著「搜索王」、「玉網民」的稱號。

近日，有位粉絲分享一段視訊簽售影片，並寫下：「好可怕 為什麼會看到我的（推特）。」



視訊簽售會中，粉絲對玉澤演說：「你好！我是這次《Make It》入坑的。」結果...玉澤演馬上回他：「別騙人了！你剛才不是發文說超緊張嗎，居然敢騙我。」粉絲也慌張地說：「不是...我真的是第一次。」玉澤演：「啊～是嗎？我也是第一次！哦莫～是第一次見呢！你是誰啊？」還雙手握拳撒嬌～

눙태굔 무서워ㅠㅜㅜㅜㅜㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 어케 봤냐구여ㅋㅋㅋㅋ큐ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/HXLGEbNbZ2 — 잊츄 (@_itchu) July 10, 2021

粉絲在視訊簽售會前在推特寫下：「肯定開始了 超緊張。」即使沒有任何標記和關鍵字，玉澤演還是看到了呢 XD



而、這在韓國論壇 The qoo 引發熱議，讓不少網友和粉絲紛紛表示：「玉澤演真的太搞笑了，哈哈哈」、「是老粉絲啊，好羨慕」、「玉澤演的記憶力瘋了」、「玉澤演粉絲們在簽售會上拍照上傳到推特上的話，他會從照片角度和臉蛋和推特暱稱一起背下來」、「即使用漢字寫自己的名字，也會搜索去找」、「玉澤演的搜索能力真是的」、「哇～雞皮疙瘩」、「他會不會也來看這邊的留言」、「粉絲立場肯定超可怕」等等。



（圖：IG@eyecon_taec、推特@_itchu、推特@follow_2PM）

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