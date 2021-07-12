2PM老粉假装刚入坑的新粉！结果...马上被玉泽演拆穿：「别骗人了，你刚才不是发文说超紧张」

2PM成员玉泽演常会在推特搜寻自己的相关内容，也会关注粉丝们的推文，有著「搜索王」、「玉网民」的称号。

近日，有位粉丝分享一段视讯签售影片，并写下：「好可怕 为什么会看到我的（推特）。」



视讯签售会中，粉丝对玉泽演说：「你好！我是这次《Make It》入坑的。」结果...玉泽演马上回他：「别骗人了！你刚才不是发文说超紧张吗，居然敢骗我。」粉丝也慌张地说：「不是...我真的是第一次。」玉泽演：「啊～是吗？我也是第一次！哦莫～是第一次见呢！你是谁啊？」还双手握拳撒娇～

눙태굔 무서워ㅠㅜㅜㅜㅜㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 어케 봤냐구여ㅋㅋㅋㅋ큐ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/HXLGEbNbZ2 — 잊츄 (@_itchu) July 10, 2021

粉丝在视讯签售会前在推特写下：「肯定开始了 超紧张。」即使没有任何标记和关键字，玉泽演还是看到了呢 XD



而、这在韩国论坛 The qoo 引发热议，让不少网友和粉丝纷纷表示：「玉泽演真的太搞笑了，哈哈哈」、「是老粉丝啊，好羡慕」、「玉泽演的记忆力疯了」、「玉泽演粉丝们在签售会上拍照上传到推特上的话，他会从照片角度和脸蛋和推特昵称一起背下来」、「即使用汉字写自己的名字，也会搜索去找」、「玉泽演的搜索能力真是的」、「哇～鸡皮疙瘩」、「他会不会也来看这边的留言」、「粉丝立场肯定超可怕」等等。



（图：IG@eyecon_taec、推特@_itchu、推特@follow_2PM）

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