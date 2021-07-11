多面演員！《機智醫生生活》裡善良溫柔的產科教授金大明，其實也演過令人毛骨悚然的反派！

有些角色讓人看了之後真的有些震驚，因為跟《機智醫生生活2》楊碩亨的氣質實在相差太遠，也讓人感慨金大明真的是很用心、很有實力的演員！

金大明在tvN的人氣電視劇《機智醫生生活2》裡飾演婦產科助理教授楊碩亨，雖然看起來不太合群，但對病人總是竭盡全力、照顧有加，溫柔個性也吸引到婦產科住院醫生秋敏荷的芳心，兩人能否走到一起也成為觀眾關注的焦點。

別看金大明長著一張人畜無害的面孔，其實也演過不少反派，而且很高明地利用敦厚好人外形飾演存在反轉的角色，簡直令人毛骨悚然！今天就來看看金大明令人意外的作品履歷~



（圖：《機智醫生生活》劇照 IG@tvndrama.official）

金大明出生於牧師家庭，畢業於成均館大學表演藝術系。 身為牧師的父親一開始並不支持他當演員，因為擔心兒子無法靠演戲養活自己，但金大明十分堅持：「我的傳道方式就是當演員。 如果成為好的演員，我的信念也會對大家產生影響。 」



（圖：舞台劇《刺客》海報）

金大明大學畢業后的第一部作品是2006年的話劇《歡迎來到鬼神家》，憑藉優美的聲線和演唱實力逐漸成為小有名氣的演員，並在2009年和金武烈一起擔任百老匯舞台劇《刺客》的主演，飾演試圖行刺當時美國總統Reagan的John Hinckley，後來姜河那和黃正民也出演過這部舞台劇。當時的金大明面龐棱角分明，完全是花美男的底子：



（圖：舞台劇《刺客》角色照片）

金大明在這部舞台劇裡演唱《Unworthy of Your Love》的片段，有沒有想起他在《機智醫生生活》裡唱歌的模樣呢：



剛出道的幾年金大明都專注於話劇和舞台劇，第一次亮相大螢幕是2012年的喜劇動作片《小混混們的戰爭》，飾演金武烈的幫派成員、膽小又單純的小混混斗昌。



（圖：《小混混們的戰爭》劇照）

2013年河正宇主演的電影《恐怖直播》裡，金大明只以聲音出演想要總統為父親的去世道歉所以揚言炸掉大橋的朴晨佑，實際上作為朴晨佑出鏡的是演員李大衛，可想而知金大明的聲音具有多麼強大的感染力。



（圖：《恐怖直播》劇照）

2013年出演由東野圭吾小說《彷徨之刃》改編的同名電影，飾演表面上經營學院實際上安排未成年人賣春的崔熙燮。



(圖：《彷徨之刃》劇照）

2014年在古裝片《殺王者》（台譯：逆鱗：刺王危城）裡飾演宮女月惠的養父、謀反軍官姜勇華：



（圖：《逆鱗》）

而第一次讓他被觀眾深深記住的是2014年tvN電視劇《未生》，金大明飾演男主角張克萊的上司金東植，表面上對張克萊很冷漠，實際上經常給他很有用的忠告，在工作上也很照顧晚輩，被觀眾稱為「漫撕男」、「想擁有的上司」。拍《殺王者》時金大明為了和年齡差只有6歲的演員鄭恩彩演出父女感而刻意增肥12kg，殺青之後立即減掉8kg，但因為緊接著就為金代理角色重新增肥，導致「最終沒有人知道我瘦過」XD



（圖：《未生》劇照）

2015年的電影《獨家報導：良辰殺人記》，曹政奭演急於報導獨家新聞卻給自己惹上麻煩的記者許武赫，金大明飾演心理變態的殺人犯，這也是兩位演員第一次合作，但是在片中拼命互毆的場面跟《機智醫生生活》真的有天壤之別！XD



（圖：《獨家報導：良辰殺人記》劇照）

預告片裡金大明只有一閃而過的鏡頭和極具識別度的嗓音：



2016年在同名網漫改編的KBS電視劇《心裡的聲音》中飾演男主角趙石的哥哥趙俊，久違地選擇了一個輕鬆的角色。



同年11月上映、由河正宇執導的災難電影《潘朵拉》里，金大明飾演核電站技術人員吉燮，心地善良，生活雖然並不富足但一直很關愛村莊裡的朋友們，發生事故后更是第一個衝進現場救人。



（圖：《潘朵拉》劇照）

2017年的驚悚片《屍家屠房》（台譯：解凍屍篇）裡，金大明飾演趙震雄的新房東、肉店店長鄭成根，不論外表、舉止還是講話的語氣都令人非常不安，成功營造了懸念氣氛：



（圖：《屍家屠房》劇照）

預告片裡那個抬頭瞬間的眼神簡直讓人緊張到手心出汗：



2018年的電影《毒王》（台譯：毒梟）裡，金大明飾演男主角李頭森（宋康昊 飾）的堂弟李頭煥，意志薄弱且屢屢出錯，還對不該碰的東西上癮，最後被檢察官利用逮捕了李頭森，而檢察官金仁久就是由曹政奭飾演。



（圖：《毒王》劇照）

接下來就是2020年開播的電視劇《機智醫生生活》啦！金大明2019年初為拍攝電影《別碰髒錢》而減肥（目前還沒上映），從那時起就保持著現在大家看到楊碩亨的模樣。 秋敏荷從第一季就開始追求楊碩亨，到第二季終於拉近一點關係，吃辣炒年糕時李翊晙也隱約感覺到兩人之間氣流的變化。 究竟他和前妻之間有什麼故事，這一季會不會和秋敏荷走到一起呢？





（封圖：IG@daemyeung.kim，《屍家屠房》、《毒王》劇照）

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