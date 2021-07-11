多面演员！《机智医生生活》里善良温柔的产科教授金大明，其实也演过令人毛骨悚然的反派！

有些角色让人看了之后真的有些震惊，因为跟《机智医生生活2》杨硕亨的气质实在相差太远，也让人感慨金大明真的是很用心、很有实力的演员！

金大明在tvN的人气电视剧《机智医生生活2》里饰演妇产科助理教授杨硕亨，虽然看起来不太合群，但对病人总是竭尽全力、照顾有加，温柔个性也吸引到妇产科住院医生秋敏荷的芳心，两人能否走到一起也成为观众关注的焦点。

别看金大明长著一张人畜无害的面孔，其实也演过不少反派，而且很高明地利用敦厚好人外形饰演存在反转的角色，简直令人毛骨悚然！今天就来看看金大明令人意外的作品履历~



（图：《机智医生生活》剧照 IG@tvndrama.official）

金大明出生於牧师家庭，毕业於成均馆大学表演艺术系。 身为牧师的父亲一开始并不支持他当演员，因为担心儿子无法靠演戏养活自己，但金大明十分坚持：「我的传道方式就是当演员。 如果成为好的演员，我的信念也会对大家产生影响。 」



（图：舞台剧《刺客》海报）

金大明大学毕业后的第一部作品是2006年的话剧《欢迎来到鬼神家》，凭藉优美的声线和演唱实力逐渐成为小有名气的演员，并在2009年和金武烈一起担任百老汇舞台剧《刺客》的主演，饰演试图行刺当时美国总统Reagan的John Hinckley，后来姜河那和黄正民也出演过这部舞台剧。当时的金大明面庞棱角分明，完全是花美男的底子：



（图：舞台剧《刺客》角色照片）

金大明在这部舞台剧里演唱《Unworthy of Your Love》的片段，有没有想起他在《机智医生生活》里唱歌的模样呢：



刚出道的几年金大明都专注於话剧和舞台剧，第一次亮相大萤幕是2012年的喜剧动作片《小混混们的战争》，饰演金武烈的帮派成员、胆小又单纯的小混混斗昌。



（图：《小混混们的战争》剧照）

2013年河正宇主演的电影《恐怖直播》里，金大明只以声音出演想要总统为父亲的去世道歉所以扬言炸掉大桥的朴晨佑，实际上作为朴晨佑出镜的是演员李大卫，可想而知金大明的声音具有多么强大的感染力。



（图：《恐怖直播》剧照）

2013年出演由东野圭吾小说《彷徨之刃》改编的同名电影，饰演表面上经营学院实际上安排未成年人卖春的崔熙燮。



(图：《彷徨之刃》剧照）

2014年在古装片《杀王者》（台译：逆鳞：刺王危城）里饰演宫女月惠的养父、谋反军官姜勇华：



（图：《逆鳞》）

而第一次让他被观众深深记住的是2014年tvN电视剧《未生》，金大明饰演男主角张克莱的上司金东植，表面上对张克莱很冷漠，实际上经常给他很有用的忠告，在工作上也很照顾晚辈，被观众称为「漫撕男」、「想拥有的上司」。拍《杀王者》时金大明为了和年龄差只有6岁的演员郑恩彩演出父女感而刻意增肥12kg，杀青之后立即减掉8kg，但因为紧接著就为金代理角色重新增肥，导致「最终没有人知道我瘦过」XD



（图：《未生》剧照）

2015年的电影《独家报导：良辰杀人记》，曹政奭演急於报导独家新闻却给自己惹上麻烦的记者许武赫，金大明饰演心理变态的杀人犯，这也是两位演员第一次合作，但是在片中拼命互殴的场面跟《机智医生生活》真的有天壤之别！XD



（图：《独家报导：良辰杀人记》剧照）

预告片里金大明只有一闪而过的镜头和极具识别度的嗓音：



2016年在同名网漫改编的KBS电视剧《心里的声音》中饰演男主角赵石的哥哥赵俊，久违地选择了一个轻松的角色。



同年11月上映、由河正宇执导的灾难电影《潘朵拉》里，金大明饰演核电站技术人员吉燮，心地善良，生活虽然并不富足但一直很关爱村庄里的朋友们，发生事故后更是第一个冲进现场救人。



（图：《潘朵拉》剧照）

2017年的惊悚片《尸家屠房》（台译：解冻尸篇）里，金大明饰演赵震雄的新房东、肉店店长郑成根，不论外表、举止还是讲话的语气都令人非常不安，成功营造了悬念气氛：



（图：《尸家屠房》剧照）

预告片里那个抬头瞬间的眼神简直让人紧张到手心出汗：



2018年的电影《毒王》（台译：毒枭）里，金大明饰演男主角李头森（宋康昊 饰）的堂弟李头焕，意志薄弱且屡屡出错，还对不该碰的东西上瘾，最后被检察官利用逮捕了李头森，而检察官金仁久就是由曹政奭饰演。



（图：《毒王》剧照）

接下来就是2020年开播的电视剧《机智医生生活》啦！金大明2019年初为拍摄电影《别碰脏钱》而减肥（目前还没上映），从那时起就保持著现在大家看到杨硕亨的模样。 秋敏荷从第一季就开始追求杨硕亨，到第二季终於拉近一点关系，吃辣炒年糕时李翊晙也隐约感觉到两人之间气流的变化。 究竟他和前妻之间有什么故事，这一季会不会和秋敏荷走到一起呢？





（封图：IG@daemyeung.kim，《尸家屠房》、《毒王》剧照）

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