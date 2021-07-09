【有片】和宋江拍吻戲竟然想睡覺！女觀眾太嫉妒韓韶禧：你累了，換我來拍吧XD

新生代女演員韓韶禧被觀眾吐槽了，和他拍吻戲你怎麼能想睡覺？

事情其實是這樣的，韓韶禧和宋江日前正在拍攝大熱劇《無法抗拒的他》中，宋江變身「海王」，撩得韓韶禧臉紅心跳，情不自禁深陷其中，兩人的火熱吻戲每次播完都能衝上熱搜。

前兩日劇組就公開了兩人的吻戲幕後花絮，韓韶禧和宋江全情投入到各自的角色中，先是韓韶禧蜻蜓點水般地送上香吻，接著宋江霸氣勾住對方脖子展開猛烈激吻。 導演一聲「卡」響，宋江立刻鬆開韓韶禧，一邊抱歉一邊替她整理凌亂的瀏海。



原以為剛剛拍攝完一場火花四射的激情吻戲，兩位主角可能無法平息心情，哪知韓韶禧完全不是。拍攝進行到深夜，韓韶禧早就疲憊不堪，宋江溫柔地表示：「你要是睏了的話，先去睡一下，我自己去排練就好。」 What？和宋江這位大帥哥拍吻戲，韓韶禧都完全不心動嗎？ 內心竟然還平靜到只想睡覺？（笑）



哈哈哈哈，於是這段花絮公開後，韓韶禧引爆了廣大女觀眾的羡慕和嫉妒，眾人紛紛調侃：「韶禧啊，你要是累了就去睡吧，這段吻戲我替你拍」、「面對這張帥臉，你怎麼做到心如止水的？」、「竟然完全沒有反應，韶禧啊，你究竟在想什麼」等。

「首圖/內文圖：YouTube截圖＠《無法抗拒的他》」

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