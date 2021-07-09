【有片】和宋江拍吻戏竟然想睡觉！女观众太嫉妒韩韶禧：你累了，换我来拍吧XD

新生代女演员韩韶禧被观众吐槽了，和他拍吻戏你怎么能想睡觉？

事情其实是这样的，韩韶禧和宋江日前正在拍摄大热剧《无法抗拒的他》中，宋江变身「海王」，撩得韩韶禧脸红心跳，情不自禁深陷其中，两人的火热吻戏每次播完都能冲上热搜。

前两日剧组就公开了两人的吻戏幕后花絮，韩韶禧和宋江全情投入到各自的角色中，先是韩韶禧蜻蜓点水般地送上香吻，接著宋江霸气勾住对方脖子展开猛烈激吻。 导演一声「卡」响，宋江立刻松开韩韶禧，一边抱歉一边替她整理凌乱的浏海。



原以为刚刚拍摄完一场火花四射的激情吻戏，两位主角可能无法平息心情，哪知韩韶禧完全不是。拍摄进行到深夜，韩韶禧早就疲惫不堪，宋江温柔地表示：「你要是困了的话，先去睡一下，我自己去排练就好。」 What？和宋江这位大帅哥拍吻戏，韩韶禧都完全不心动吗？ 内心竟然还平静到只想睡觉？（笑）



哈哈哈哈，於是这段花絮公开后，韩韶禧引爆了广大女观众的羡慕和嫉妒，众人纷纷调侃：「韶禧啊，你要是累了就去睡吧，这段吻戏我替你拍」、「面对这张帅脸，你怎么做到心如止水的？」、「竟然完全没有反应，韶禧啊，你究竟在想什么」等。

「首图/内文图：YouTube截图＠《无法抗拒的他》」

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