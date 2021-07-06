金東旭＆徐玄振《你是我的春天》絕對不是單純的浪漫愛情劇，驚悚氛圍讓人背脊發涼！

【首播觀後感】大家看了沒～？第一集的結尾就有反轉，看完後就能理解金東旭跟徐玄振為什麼會接這個劇本了，故事真的不錯，讓人好想趕快看今晚的第二集啊！！！

tvN 全新月火劇《你是我的春天》（每週一、二播出）昨晚正式首播，收視率以全國 AGB 3.4% 開跑，這個成績算是有點曖昧，以兩位主角的名號來說，可以算是表現平平，但按照愛情喜劇的宣傳方式，算是不錯的成績了。



不過，在看完第一集後，這部劇夾雜著各種元素，從最基本的愛情喜劇，到驚悚恐怖、推理刑事的範圍都包含，可以明白兩位主角願意接下《你是我的春天》，就是因為這個故事～這個劇本足夠吸引人，各種你想像不到的情節發展，演員的演技更是沒話說的好。



主角之間的對話，還有台詞的設計也很巧妙，在他們聊天的過程中，可以發現很多有趣的人格特質，尤其是金東旭飾演的朱泠導精神科醫師，在分析姜多情（徐玄振 飾）的時候，針針刺肉，果然演職人時就是有一種成熟的獨特魅力，徐玄振也是無論與誰對戲，都有一種會跟著她走強烈領導感。



尹博和南奎里也是可以在短短幾分鐘內，展現出角色特質的好演員，一群實力派聚在一起，遇到不錯的劇本，真的很值得一看！



****** 接下來就要講到小編在第一集印象最深刻的雷點，劇透一下，為什麼我會被嚇到好了。（建議沒看第一集的朋友，文章看到這裡就好。）******



宣傳時就能知道這部劇有刑事案件，幾位主角雖然都已經長大成人，內心還是被困在小時候印象深刻的事件之中，劇中徐玄振總是與渣男來往，但她依舊不離不棄，與她小時候的渣父也很有關聯。



一開頭就是對她一見鍾情、死纏爛打的蔡浚（尹博 飾），總是圍繞在她身邊，看起來也不像個渣男，多情又溫柔，感覺很誠懇地想和姜多情（徐玄振 飾）交往，不過在同一棟經常出現的型男醫師朱泠導（金東旭 飾）卻也經常出現在兩人身邊。



結果蔡浚特別掛號朱泠導的門診，並在他的診療間，警告他不要接近他喜歡的女人，原本陽光笑臉迎人，卻瞬間變臉，一整個反社會人格特質全部展現（演技真的挺嚇人的真實～），朱泠導也注意到這棟樓的刑事案件，蔡浚很可能就是兇手，推理出他其實是重回到犯罪現場的可怕行徑。



不能透露患者訊息的朱泠導，也只能稍稍提醒樓上鄰居姜多情「不要見那個男人了」，一臉擔心的模樣，任何女生都會誤會眼前這個男人也對自己有意思。



大家看完第一集覺得如何呢～？

▼第二集預告：



*圖：tvN@FB、Netflix@播出截圖

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