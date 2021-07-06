金东旭＆徐玄振《你是我的春天》绝对不是单纯的浪漫爱情剧，惊悚氛围让人背脊发凉！

【首播观后感】大家看了没～？第一集的结尾就有反转，看完后就能理解金东旭跟徐玄振为什么会接这个剧本了，故事真的不错，让人好想赶快看今晚的第二集啊！！！

tvN 全新月火剧《你是我的春天》（每周一、二播出）昨晚正式首播，收视率以全国 AGB 3.4% 开跑，这个成绩算是有点暧昧，以两位主角的名号来说，可以算是表现平平，但按照爱情喜剧的宣传方式，算是不错的成绩了。



不过，在看完第一集后，这部剧夹杂著各种元素，从最基本的爱情喜剧，到惊悚恐怖、推理刑事的范围都包含，可以明白两位主角愿意接下《你是我的春天》，就是因为这个故事～这个剧本足够吸引人，各种你想像不到的情节发展，演员的演技更是没话说的好。



主角之间的对话，还有台词的设计也很巧妙，在他们聊天的过程中，可以发现很多有趣的人格特质，尤其是金东旭饰演的朱泠导精神科医师，在分析姜多情（徐玄振 饰）的时候，针针刺肉，果然演职人时就是有一种成熟的独特魅力，徐玄振也是无论与谁对戏，都有一种会跟著她走强烈领导感。



尹博和南奎里也是可以在短短几分钟内，展现出角色特质的好演员，一群实力派聚在一起，遇到不错的剧本，真的很值得一看！



****** 接下来就要讲到小编在第一集印象最深刻的雷点，剧透一下，为什么我会被吓到好了。（建议没看第一集的朋友，文章看到这里就好。）******



宣传时就能知道这部剧有刑事案件，几位主角虽然都已经长大成人，内心还是被困在小时候印象深刻的事件之中，剧中徐玄振总是与渣男来往，但她依旧不离不弃，与她小时候的渣父也很有关联。



一开头就是对她一见钟情、死缠烂打的蔡浚（尹博 饰），总是围绕在她身边，看起来也不像个渣男，多情又温柔，感觉很诚恳地想和姜多情（徐玄振 饰）交往，不过在同一栋经常出现的型男医师朱泠导（金东旭 饰）却也经常出现在两人身边。



结果蔡浚特别挂号朱泠导的门诊，并在他的诊疗间，警告他不要接近他喜欢的女人，原本阳光笑脸迎人，却瞬间变脸，一整个反社会人格特质全部展现（演技真的挺吓人的真实～），朱泠导也注意到这栋楼的刑事案件，蔡浚很可能就是凶手，推理出他其实是重回到犯罪现场的可怕行径。



不能透露患者讯息的朱泠导，也只能稍稍提醒楼上邻居姜多情「不要见那个男人了」，一脸担心的模样，任何女生都会误会眼前这个男人也对自己有意思。



大家看完第一集觉得如何呢～？

▼第二集预告：



*图：tvN@FB、Netflix@播出截图

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