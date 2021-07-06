《Running Man》拔河比賽PD出狠招！工作人員裝備齊全，讓金鍾國等人大輸特輸～

工作人員的體能其實一點都不輸給《Running Man》的成員們，但再加上齊全的裝備，真的會讓人難以招架耶～！PD 真的是太狠了～～～。

上週日（7月4日）播出的《Running Man》中，成員大聊過往回憶，一邊也進行著節目組安排的任務與競賽，中間PD還安排了一場成員與工作人員們之間的拔河比賽，原本自信滿滿的成員，看到工作人員們穿上裝備後開始擔憂了。



首先，選出來的工作人員都是能和成員們抗衡的角色，節目組這邊推出的陣容完全就是復仇者聯盟等級，一點都不輸給跑了多年的成員們。



之後，工作人員甚至準備了釘鞋跟止滑的手套，PD則回應：製作費不夠，所以只準備了七套（都給了工作人員XD）。



面對此窘境，成員們依舊勇敢迎戰，也相信金鍾國能帶著他們獲得勝利！



▼第一場的結果，就是…：



兵敗如山倒，成員們直接全員倒地，對方不僅力量大且裝備齊全，場面太悽慘了～！



之後，雖然每一輪都有拉掉一名選手，卻始終無法獲得勝利，裝備真的有很大的優勢啊。



▼終於剩下金鍾國、劉在錫、梁世燦三位壯丁，對上一男兩女的工作人員，這次真的是不能再輸了！



這一場也讓成員們使出了吃奶的力氣！盡全力贏了也無法開心～，不盡全力輸了也會很丟臉，真的是難為了他們。XD



最後只剩下歉意了…，兩邊都辛苦了。PS：幸好中間抽離選手時，金鍾國一直留著，不然，可能會一直輸到底...。



這一期還聊了很多過往的回憶，還沒看的讀者們也很推薦回看哦！

*圖：《Running Man》@ friDay影音

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