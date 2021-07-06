《Running Man》拔河比赛PD出狠招！工作人员装备齐全，让金钟国等人大输特输～

工作人员的体能其实一点都不输给《Running Man》的成员们，但再加上齐全的装备，真的会让人难以招架耶～！PD 真的是太狠了～～～。

上周日（7月4日）播出的《Running Man》中，成员大聊过往回忆，一边也进行著节目组安排的任务与竞赛，中间PD还安排了一场成员与工作人员们之间的拔河比赛，原本自信满满的成员，看到工作人员们穿上装备后开始担忧了。



首先，选出来的工作人员都是能和成员们抗衡的角色，节目组这边推出的阵容完全就是复仇者联盟等级，一点都不输给跑了多年的成员们。



之后，工作人员甚至准备了钉鞋跟止滑的手套，PD则回应：制作费不够，所以只准备了七套（都给了工作人员XD）。



面对此窘境，成员们依旧勇敢迎战，也相信金钟国能带著他们获得胜利！



▼第一场的结果，就是…：



兵败如山倒，成员们直接全员倒地，对方不仅力量大且装备齐全，场面太凄惨了～！



之后，虽然每一轮都有拉掉一名选手，却始终无法获得胜利，装备真的有很大的优势啊。



▼终於剩下金钟国、刘在锡、梁世灿三位壮丁，对上一男两女的工作人员，这次真的是不能再输了！



这一场也让成员们使出了吃奶的力气！尽全力赢了也无法开心～，不尽全力输了也会很丢脸，真的是难为了他们。XD



最后只剩下歉意了…，两边都辛苦了。PS：幸好中间抽离选手时，金钟国一直留著，不然，可能会一直输到底...。



这一期还聊了很多过往的回忆，还没看的读者们也很推荐回看哦！

*图：《Running Man》@ friDay影音

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻