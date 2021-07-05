《Running Man》初期小故事：宋智孝曾誤會李光洙對她有意思，放狠話「別再打給我了！」

昨天的《Running Man》也好有趣，聊了很多從前的故事，簡直就是往事大揭密了！對老粉來說，真的有好多回憶喔。TAT
最新一期《Running Man》（7月4日播出）雖然沒有嘉賓，但成員之間大聊特聊，相當有趣，節目組觀察網友留言，以往每次的開場，都是讓觀眾們覺得特別有意思的地方，於是這一次就讓成員們聊個夠，搭配小遊戲也帶出了許多過往的回憶。
在聊天的過程中，宋智孝分享了加入《Running Man》初期，大家聚在一起的時候，都會覺得自己無法融入，而光洙打了很多次電話，問說：「姐，出來見面吧。」
智孝則是有點誤會了，以為光洙對她有意思，是在糾纏她，所以才老是打電話約她出去。
大家忍不住爆笑，因為光洙一直都很親切，太多親切反而引起智孝誤會了，紛紛表示：「確實有可能會誤會。」
當時智孝覺得很煩躁，就回光洙說：你別再打電話來了。然後就掛斷電話，結果，在那之後光洙就真的再也沒有打電話給智孝了。
其實是金鍾國、HAHA、光洙他們當時都很常一起聚會，所幸誤會解開，他們如今就像是家人一般堅定的關係了。
*圖：《Running Man》@IG、official
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