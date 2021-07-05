《Running Man》初期小故事：宋智孝曾误会李光洙对她有意思，放狠话「别再打给我了！」

昨天的《Running Man》也好有趣，聊了很多从前的故事，简直就是往事大揭密了！对老粉来说，真的有好多回忆喔。TAT
最新一期《Running Man》（7月4日播出）虽然没有嘉宾，但成员之间大聊特聊，相当有趣，节目组观察网友留言，以往每次的开场，都是让观众们觉得特别有意思的地方，於是这一次就让成员们聊个够，搭配小游戏也带出了许多过往的回忆。
在聊天的过程中，宋智孝分享了加入《Running Man》初期，大家聚在一起的时候，都会觉得自己无法融入，而光洙打了很多次电话，问说：「姐，出来见面吧。」
智孝则是有点误会了，以为光洙对她有意思，是在纠缠她，所以才老是打电话约她出去。
大家忍不住爆笑，因为光洙一直都很亲切，太多亲切反而引起智孝误会了，纷纷表示：「确实有可能会误会。」
当时智孝觉得很烦躁，就回光洙说：你别再打电话来了。然后就挂断电话，结果，在那之后光洙就真的再也没有打电话给智孝了。
其实是金钟国、HAHA、光洙他们当时都很常一起聚会，所幸误会解开，他们如今就像是家人一般坚定的关系了。
*图：《Running Man》@IG、official
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