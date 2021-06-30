【大結局】《某一天滅亡來到我家門前》EP.15-16：編劇沒有讓大家失望！滅亡為愛犧牲自己，終於換來感動結局

昨晚播出的《#某一天滅亡來到我家門前 》大結局相信沒有讓大家失望！經歷了收視率和口碑的起起伏伏，總算獲得了一個圓滿的收場啊！

EP.15

隨著滅亡消失，卓東景的腫瘤也奇跡一般消失了，東景只好告訴大家男朋友是回了美國，大家也不好再問。東景重獲新生後領悟到時間的可貴，勸車主益如果要追羅智娜就主動一點，拿出勇氣。



另一邊李賢圭也被善景提醒：錯過了一次愛情，就不要再錯過和車主益的友情。 李賢圭找車主益一起打球，化解了彼此的心結。



東景不想無所事事，於是在車主益的新公司重新開始工作。 就像車主益說的，思念越久反而越清晰，東景對滅亡的思念也不見減少，有時在夢裡見到他，去他家時也彷彿看到他，東景不斷給他的手機發簡訊，並且買他曾經送給自己的紅玫瑰花，假裝仍然是他買的。



在夢裡見到滅亡真是太讓人心碎了T^T



少女神獲得了人類的心臟，得以延續有史以來最久的一次生命。 在神之庭院裡，少女神向滅亡轉達了東景的消息——是的，滅亡並沒有真的消失！少女神解釋說，滅亡原本是花園裡的蝴蝶，蝴蝶選擇死亡後化為肥料、變成鮮花，而庭院裡的花正是代表「人類」。 少女神告訴滅亡，他可以作為人去生活了。



東景搭乘的巴士外面下起了雨，急剎車的瞬間，滅亡抓住了東景的手。







EP. 16【大結局】

為了讓滅亡順利融入人類的生活，少女神修改了大家的記憶，讓大家記得的滅亡都是東景眼中的模樣。 現在的滅亡已經變成名叫「金人」的普通人，在東景曾經看病的醫院里當醫生，做他一直想做的救人的工作。



羅智娜和李賢圭在理髮店偶遇，分開時的回眸令人想起當年校園裡那個一見鍾情的時刻，不過這一次兩人相視一笑，真正放下了彼此。



羅智娜帶車主益回東景家跟大家一起腌泡菜、吃飯，兩人的化學反應越來越甜，而自認為不適合浪漫小說的羅智娜也終於找到了新的事業方向，那就是以車主益為原型的科幻小說，並第一次進入作家排行榜前10！



家門口送別這一段也超級甜，東景在金人臉頰上親了一下，金人委委屈屈地摸了一下嘴巴表示這裡也想被親，實在太可愛了：



滅亡變成人之後思慮也變深，和東景探討了很多關於永恆和生命的感悟。 東景一直沒接受金人的求婚，夜晚散步時美麗的流星劃過天幕，金人許願：「趕快結婚吧！ 」最後一集每個人都有了美好的結局，真的讓人幸福感爆棚啊！



（圖：黃Viu煲劇平臺）

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