【大结局】《某一天灭亡来到我家门前》EP.15-16：编剧没有让大家失望！灭亡为爱牺牲自己，终於换来感动结局

昨晚播出的《#某一天灭亡来到我家门前 》大结局相信没有让大家失望！经历了收视率和口碑的起起伏伏，总算获得了一个圆满的收场啊！

EP.15

随著灭亡消失，卓东景的肿瘤也奇迹一般消失了，东景只好告诉大家男朋友是回了美国，大家也不好再问。东景重获新生后领悟到时间的可贵，劝车主益如果要追罗智娜就主动一点，拿出勇气。



另一边李贤圭也被善景提醒：错过了一次爱情，就不要再错过和车主益的友情。 李贤圭找车主益一起打球，化解了彼此的心结。



东景不想无所事事，於是在车主益的新公司重新开始工作。 就像车主益说的，思念越久反而越清晰，东景对灭亡的思念也不见减少，有时在梦里见到他，去他家时也彷佛看到他，东景不断给他的手机发简讯，并且买他曾经送给自己的红玫瑰花，假装仍然是他买的。



在梦里见到灭亡真是太让人心碎了T^T



少女神获得了人类的心脏，得以延续有史以来最久的一次生命。 在神之庭院里，少女神向灭亡转达了东景的消息——是的，灭亡并没有真的消失！少女神解释说，灭亡原本是花园里的蝴蝶，蝴蝶选择死亡后化为肥料、变成鲜花，而庭院里的花正是代表「人类」。 少女神告诉灭亡，他可以作为人去生活了。



东景搭乘的巴士外面下起了雨，急刹车的瞬间，灭亡抓住了东景的手。







EP. 16【大结局】

为了让灭亡顺利融入人类的生活，少女神修改了大家的记忆，让大家记得的灭亡都是东景眼中的模样。 现在的灭亡已经变成名叫「金人」的普通人，在东景曾经看病的医院里当医生，做他一直想做的救人的工作。



罗智娜和李贤圭在理发店偶遇，分开时的回眸令人想起当年校园里那个一见钟情的时刻，不过这一次两人相视一笑，真正放下了彼此。



罗智娜带车主益回东景家跟大家一起腌泡菜、吃饭，两人的化学反应越来越甜，而自认为不适合浪漫小说的罗智娜也终於找到了新的事业方向，那就是以车主益为原型的科幻小说，并第一次进入作家排行榜前10！



家门口送别这一段也超级甜，东景在金人脸颊上亲了一下，金人委委屈屈地摸了一下嘴巴表示这里也想被亲，实在太可爱了：



灭亡变成人之后思虑也变深，和东景探讨了很多关於永恒和生命的感悟。 东景一直没接受金人的求婚，夜晚散步时美丽的流星划过天幕，金人许愿：「赶快结婚吧！ 」最后一集每个人都有了美好的结局，真的让人幸福感爆棚啊！



（图：黄Viu煲剧平台）

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