【撞衫不可怕系列】「南韓腿精」VS「最美小三」VS「世界第一美」都愛的碎花裙♥

碎花裙和夏天更配哦，難怪她們都要穿。

當「世界第一美」NANA、「韓國腿精」宣美和「史上最美小三」（電視劇裡）韓素希穿上同款碎花裙，到底誰能PK掉其他兩人？

前幾日，韓素希在個人IG上公開了新照，她穿著一條印花連衣裙在片場補妝，黑色打底上印滿了規律的小碎花，加上白色大V翻領，讓整件衣服變得特別青春。 韓素希梳著空氣劉海和長直髮，完美打造純欲風，非常符合《無法抗拒的他》里劉娜比這個角色。



▲ig@xeesoxee

宣美似乎很喜歡各種碎花裙，這條連衣裙當然也不能放過。 淑女風的碎花裙被宣美用短襪和厚底來搭配，降低淑女感，提升「街頭感」，休閒為很足，有一種衝突的美。



▲ig@miyayeah

世界第一美NANA又是如何詮釋這條裙子的呢？ 碎花裙顯出淑女范和女人味，時尚溫柔又大氣。 不配高跟鞋也能配長筒靴，時髦又洋氣，關鍵是突顯大長腿。 走在街上的話回頭率絕對100% 。 而隨意披散的長髮更NANA看起來有種不經意的淩亂美。



▲ig@jin_a_nana

這條來自高奢品牌MIUMIU家的碎花裙售價376萬（韓幣），到底誰更美？ 反正小編分不出來！！！

「首圖：各明星IG」

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