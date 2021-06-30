【撞衫不可怕系列】「南韩腿精」VS「最美小三」VS「世界第一美」都爱的碎花裙♥

碎花裙和夏天更配哦，难怪她们都要穿。

当「世界第一美」NANA、「韩国腿精」宣美和「史上最美小三」（电视剧里）韩素希穿上同款碎花裙，到底谁能PK掉其他两人？

前几日，韩素希在个人IG上公开了新照，她穿著一条印花连衣裙在片场补妆，黑色打底上印满了规律的小碎花，加上白色大V翻领，让整件衣服变得特别青春。 韩素希梳著空气刘海和长直发，完美打造纯欲风，非常符合《无法抗拒的他》里刘娜比这个角色。



▲ig@xeesoxee

宣美似乎很喜欢各种碎花裙，这条连衣裙当然也不能放过。 淑女风的碎花裙被宣美用短袜和厚底来搭配，降低淑女感，提升「街头感」，休闲为很足，有一种冲突的美。



▲ig@miyayeah

世界第一美NANA又是如何诠释这条裙子的呢？ 碎花裙显出淑女范和女人味，时尚温柔又大气。 不配高跟鞋也能配长筒靴，时髦又洋气，关键是突显大长腿。 走在街上的话回头率绝对100% 。 而随意披散的长发更NANA看起来有种不经意的淩乱美。



▲ig@jin_a_nana

这条来自高奢品牌MIUMIU家的碎花裙售价376万（韩币），到底谁更美？ 反正小编分不出来！！！

「首图：各明星IG」

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