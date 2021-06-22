《機智醫生生活2》柳演錫根本是滿分男友範本：七大貼心呵護女友舉動快學起來 ♥

創下tvN電視劇首播第一集最高收視率《機智醫生生活2》，熟悉的暖心感覺再度包圍觀眾們，除了這些令人又哭又笑的小故事，劇中主角們的LoveLine更令大家關注。第一季最後我們安政源（柳演錫飾）醫師終於與張冬天（申鉉彬飾）開始交往啦！這位堪稱模範男友的安政源，貼心舉動不斷，哪位女生不心動？



照片：Netflix《機智醫生生活2》截圖

貼心舉動1：拒絕其他女生的肢體碰觸

醫院中有許多新進醫師，安政源這麼溫柔又帥氣，對他主動靠近的必定也很多，雖然有女性醫師要求「請我喝咖啡」，雖然安政源沒有斷然拒絕，但他先是推開了女生，而且拿出自己的識別證（請客是可以的但不能亂摸），要喝咖啡請便，不要做出任何可能令女友誤會的動作！



照片：Netflix《機智醫生生活2》截圖

貼心舉動2：先打電話確認女友位置

從安政源拿雨傘下樓前的通話中，先是與冬天說：「天氣很冷，等我打給妳時妳再出來。」後來發現冬天已經等在門口，他只好趕緊加快腳步下樓。貼心的安政源捨不得女朋友在外面吹風啊〜



照片：Netflix《機智醫生生活2》截圖

貼心舉動3：立刻送上背後抱抱＋撒嬌

雖然說兩人交往消息還沒公開，但這場面讓別人看到了還得了啊！政源直接從背後抱著冬天，堪稱本集中最甜一分鐘，還有小撒嬌的動作，這是我們認識的安政源嗎？畫面更是用兩人走路時俯視雨傘的角度來表達兩人腳步輕快跳躍的樣子，太可愛了！馬上Repeat 100次！



貼心舉動4：貼心為女友遞上溫水

韓國小食餐廳內，大多有免費附送的飲用水，但是都以冰的居多。天氣非常的冷，安政源聊天聊到一半，先是倒了半杯桌上的冷水，就直接起身往飲水機按下熱水，讓冬天捧著水杯暖手，自己則是喝桌上的冷水，是不是太細心了一點啊！這麼受寵的冬天都要融化了吧！



照片：Netflix《機智醫生生活2》截圖

貼心舉動5：尊重女方意願

安政源與冬天的戀情還尚未曝光，連八卦站李翊俊（曹政奭飾）都好奇地問個不停，安政源立即表示下周就會告知這些好友，大家也能夠幫忙低調保密，不過，如果冬天有想要告訴的好朋友，也可以放心說出去喔〜回推冬天吃藥過敏送急診室的那一次，如果政源沒有去現場，又怎麼知道秋敏荷醫師守在一旁呢？（此處他只好轉移話題說兩人都是ARMY呵呵〜）



照片：tvN

貼心舉動6：自己已經累翻還要陪女友熬夜

安政源醫師的工作量也不是蓋的，但還心疼女友常常值班熬夜，主動提出說也可以一起在醫院各自工作，願意一邊做事情一邊陪她熬夜……自己都累得要死竟然還自告奮勇陪熬夜（可以想像可能還會送消夜之類的…），不過獨立的冬天也說出了很像她的答案「我自己的工作會自己完成」，超酷，感覺更吸引安政源了！



照片：Netflix《機智醫生生活2》截圖

貼心舉動7：公事私事都傾聽，還可以建議喔！

冬天有兩個問題想問，安政源只花一秒鐘就回答完私事了（可能心裡早就想約冬天去看電影了啊XD），公事這個問題看冬天若有所思，安政源更是非常認真的回答，指導人生道理，「人們總是會遺忘，然後繼續往前。」讓平時木訥不擅表達的冬天，主動開口約了妍雨媽媽，事情果真也如同安政源所說的發展，這麼可靠的男友真的太難遇到了啦！



照片：Netflix《機智醫生生活2》截圖

期待下一集政源與冬天的電影約會！

文中圖片：Netflix《機智醫生生活2》截圖

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