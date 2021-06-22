《机智医生生活2》柳演锡根本是满分男友范本：七大贴心呵护女友举动快学起来 ♥

创下tvN电视剧首播第一集最高收视率《机智医生生活2》，熟悉的暖心感觉再度包围观众们，除了这些令人又哭又笑的小故事，剧中主角们的LoveLine更令大家关注。第一季最后我们安政源（柳演锡饰）医师终於与张冬天（申铉彬饰）开始交往啦！这位堪称模范男友的安政源，贴心举动不断，哪位女生不心动？



照片：Netflix《机智医生生活2》截图

贴心举动1：拒绝其他女生的肢体碰触

医院中有许多新进医师，安政源这么温柔又帅气，对他主动靠近的必定也很多，虽然有女性医师要求「请我喝咖啡」，虽然安政源没有断然拒绝，但他先是推开了女生，而且拿出自己的识别证（请客是可以的但不能乱摸），要喝咖啡请便，不要做出任何可能令女友误会的动作！



照片：Netflix《机智医生生活2》截图

贴心举动2：先打电话确认女友位置

从安政源拿雨伞下楼前的通话中，先是与冬天说：「天气很冷，等我打给你时你再出来。」后来发现冬天已经等在门口，他只好赶紧加快脚步下楼。贴心的安政源舍不得女朋友在外面吹风啊〜



照片：Netflix《机智医生生活2》截图

贴心举动3：立刻送上背后抱抱＋撒娇

虽然说两人交往消息还没公开，但这场面让别人看到了还得了啊！政源直接从背后抱著冬天，堪称本集中最甜一分钟，还有小撒娇的动作，这是我们认识的安政源吗？画面更是用两人走路时俯视雨伞的角度来表达两人脚步轻快跳跃的样子，太可爱了！马上Repeat 100次！



贴心举动4：贴心为女友递上温水

韩国小食餐厅内，大多有免费附送的饮用水，但是都以冰的居多。天气非常的冷，安政源聊天聊到一半，先是倒了半杯桌上的冷水，就直接起身往饮水机按下热水，让冬天捧著水杯暖手，自己则是喝桌上的冷水，是不是太细心了一点啊！这么受宠的冬天都要融化了吧！



照片：Netflix《机智医生生活2》截图

贴心举动5：尊重女方意愿

安政源与冬天的恋情还尚未曝光，连八卦站李翊俊（曹政奭饰）都好奇地问个不停，安政源立即表示下周就会告知这些好友，大家也能够帮忙低调保密，不过，如果冬天有想要告诉的好朋友，也可以放心说出去喔〜回推冬天吃药过敏送急诊室的那一次，如果政源没有去现场，又怎么知道秋敏荷医师守在一旁呢？（此处他只好转移话题说两人都是ARMY呵呵〜）



照片：tvN

贴心举动6：自己已经累翻还要陪女友熬夜

安政源医师的工作量也不是盖的，但还心疼女友常常值班熬夜，主动提出说也可以一起在医院各自工作，愿意一边做事情一边陪她熬夜……自己都累得要死竟然还自告奋勇陪熬夜（可以想像可能还会送消夜之类的…），不过独立的冬天也说出了很像她的答案「我自己的工作会自己完成」，超酷，感觉更吸引安政源了！



照片：Netflix《机智医生生活2》截图

贴心举动7：公事私事都倾听，还可以建议喔！

冬天有两个问题想问，安政源只花一秒钟就回答完私事了（可能心里早就想约冬天去看电影了啊XD），公事这个问题看冬天若有所思，安政源更是非常认真的回答，指导人生道理，「人们总是会遗忘，然后继续往前。」让平时木讷不擅表达的冬天，主动开口约了妍雨妈妈，事情果真也如同安政源所说的发展，这么可靠的男友真的太难遇到了啦！



照片：Netflix《机智医生生活2》截图

期待下一集政源与冬天的电影约会！

文中图片：Netflix《机智医生生活2》截图

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