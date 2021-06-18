TWICE這次的打歌服太猛了！直接用高級品牌絲巾當衣服，都太苗條了吧♥

韓國造型師太敢挑戰了！

大勢女團TWICE推出新專輯《Taste of Love》回歸，主打歌《Alcohol-Free》充滿夏日風情，宣傳照、MV和音樂節目舞台不少成員都大方展現身材，穿上輕薄背心和小短裙，清新甜美裝扮讓粉絲都直呼心動！



▲Facebook@JYPETWICE

為了迎合夏季氛圍，從成員們的服裝上就能感受到涼爽的夏天，當大家知道這次的造型幾乎都是用高奢大牌Hermès、VERSACE、LOUIS VUITTON絲巾做成衣服表示驚！呆！了！這些絲巾在造型師的巧手下變成了上衣、短裙、發帶、飾品，用鮮豔的圖案打造出夏日風情。



▲Facebook@JYPETWICE



▲《M COUNTDOWN》/Hermès官網



▲IG@twicetagram/Hermès官網



▲IG@twicetagram/Hermès官網

回歸宣傳照的第2個版本「Fallen」中，有部分成員服裝則用到了VERSACE，奢華中帶著叢林狂野風格，清純女生化身嬌媚小野貓。



▲Facebook@JYPETWICE



▲IG@twicetagram/VERSACE官網

大部份成員的絲巾都出自Hermès和VERSACE兩大品牌，而娜琏大膽地搭配了LV絲巾，深色系更突出她皮膚的雪白。



▲IG@twicetagram/LV官網

TWICE成員們太苗條的事讓粉絲驚愕，這得多纖瘦才可以拿絲巾當衣服穿呢？ 有粉絲自我吐槽「換做是我，可能要5條絲巾」。 除此之外，造型師大膽改變高奢品牌的單品，這種超奢侈的穿法也讓粉絲驚歎不已。

「首圖：Facebook@JYPETWICE」

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