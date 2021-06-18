TWICE这次的打歌服太猛了！直接用高级品牌丝巾当衣服，都太苗条了吧♥

韩国造型师太敢挑战了！

大势女团TWICE推出新专辑《Taste of Love》回归，主打歌《Alcohol-Free》充满夏日风情，宣传照、MV和音乐节目舞台不少成员都大方展现身材，穿上轻薄背心和小短裙，清新甜美装扮让粉丝都直呼心动！



▲Facebook@JYPETWICE

为了迎合夏季氛围，从成员们的服装上就能感受到凉爽的夏天，当大家知道这次的造型几乎都是用高奢大牌Hermès、VERSACE、LOUIS VUITTON丝巾做成衣服表示惊！呆！了！这些丝巾在造型师的巧手下变成了上衣、短裙、发带、饰品，用鲜艳的图案打造出夏日风情。



▲Facebook@JYPETWICE



▲《M COUNTDOWN》/Hermès官网



▲IG@twicetagram/Hermès官网



▲IG@twicetagram/Hermès官网

回归宣传照的第2个版本「Fallen」中，有部分成员服装则用到了VERSACE，奢华中带著丛林狂野风格，清纯女生化身娇媚小野猫。



▲Facebook@JYPETWICE



▲IG@twicetagram/VERSACE官网

大部份成员的丝巾都出自Hermès和VERSACE两大品牌，而娜琏大胆地搭配了LV丝巾，深色系更突出她皮肤的雪白。



▲IG@twicetagram/LV官网

TWICE成员们太苗条的事让粉丝惊愕，这得多纤瘦才可以拿丝巾当衣服穿呢？ 有粉丝自我吐槽「换做是我，可能要5条丝巾」。 除此之外，造型师大胆改变高奢品牌的单品，这种超奢侈的穿法也让粉丝惊叹不已。

「首图：Facebook@JYPETWICE」

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