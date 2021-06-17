金钟国今晚开通运动主题频道「GYM钟国」：分享体育人生活 &「传达运动的亲切感」

金钟国对运动的热爱终於到了要专门开一个频道的程度吗XD

金钟国所属社今日宣布：「金钟国将在今晚6点开通个人Youtube频道GYM JONG KOOK。 」对於频道名称定为「GYM JONG KOOK」的原因，金钟国表示：「计画使用体育馆的英文名称GYM来传达运动的亲切感。 」

对於频道企划，金钟国表示：「将为不是专业运动员但非常喜欢运动的人、以及对运动不太感兴趣但是对独特的体育人的生活感到好奇和有趣的人们制作各种各样的内容，带给大家乐趣和共鸣。 」



（图：JK Entertainment）

「在这个频道里，我不是作为歌手或综艺人金钟国，而是作为一直以来深爱运动的、代表非专业生活体育人的人，不是要教给别人如何运动，而是想和订阅者们分享我自己经历的各种经验。 」



此外，金钟国现在同时出演SBS《Running Man》、《我家的熊孩子》等综艺，他担任MC的JTBC最新高尔夫球主题综艺《Ceremony Club》也即将开播。



（图：JTBC）

对於金钟国的Youtube频道企划，网友表示：「金钟国不如和健身房结婚吧」、「会不会请东海来当嘉宾」、「GYM钟国这名字也太搞笑了吧！」

（封图：JK Entertainment，IG@kjk76）

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