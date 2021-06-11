令人羨慕的友情！除了應援咖啡車外，ROSÉ 還親自到拍攝現場為惠利唱生日歌＋送花！

惠利和ROSÉ是歌謠界有名的「至親」組合，兩人之前還一起去錄製《認識的哥哥》。

而 ROSÉ 在10日為正在拍攝新劇《花開時想月》的惠利送上應援咖啡車，惠利也拍下認證照寫下：「朴彩英真的是ㅠㅠㅠㅠ每次都這要為我應援的好妹妹ㅠㅠㅠㅠ愛你哦ㅠㅠㅠ姊姊要哭了 因為太感謝。」上面的貼紙還印著 ROSÉ ♥ 露瑞（惠利劇中的名字）



除了應援咖啡車外，ROSÉ 更親自到拍攝現場，也讓惠利發文寫下：「朴彩...你這個孩子....沒辦法不愛ㅠㅠㅠ 拿著大大的花束唱著生日歌（6月9日生日）來的你 ㅠㅠ 感動爆發。謝謝真的真的。」



這也讓不少粉絲表示：「這是什麼神仙友誼」、「兩人都好可愛」、「ROSÉ 好浪漫啊」、「Two pretty best friend」、「so sweet」、「哇～還去了拍攝現場」、「令人羨慕的友誼」等等。



另外，惠利與張基龍主演的《我的室友是九尾狐》（心驚膽顫的同居）目前正在播出中，現在她正在拍攝《花開時想月》，這部與俞承豪、邊佑錫、康美娜搭擋，講述朝鮮禁酒令時期，四個「越線」的年輕人的友情和愛情以及成長故事，預計在下半年播出。





（圖：IG@hyeri_0609、tvN《我的室友是九尾狐》、KBS《花開時想月》、JTBC《認識的哥哥》）

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