令人羡慕的友情！除了应援咖啡车外，ROSÉ 还亲自到拍摄现场为惠利唱生日歌＋送花！

惠利和ROSÉ是歌谣界有名的「至亲」组合，两人之前还一起去录制《认识的哥哥》。

而 ROSÉ 在10日为正在拍摄新剧《花开时想月》的惠利送上应援咖啡车，惠利也拍下认证照写下：「朴彩英真的是ㅠㅠㅠㅠ每次都这要为我应援的好妹妹ㅠㅠㅠㅠ爱你哦ㅠㅠㅠ姊姊要哭了 因为太感谢。」上面的贴纸还印著 ROSÉ ♥ 露瑞（惠利剧中的名字）



除了应援咖啡车外，ROSÉ 更亲自到拍摄现场，也让惠利发文写下：「朴彩...你这个孩子....没办法不爱ㅠㅠㅠ 拿著大大的花束唱著生日歌（6月9日生日）来的你 ㅠㅠ 感动爆发。谢谢真的真的。」



这也让不少粉丝表示：「这是什么神仙友谊」、「两人都好可爱」、「ROSÉ 好浪漫啊」、「Two pretty best friend」、「so sweet」、「哇～还去了拍摄现场」、「令人羡慕的友谊」等等。



另外，惠利与张基龙主演的《我的室友是九尾狐》（心惊胆颤的同居）目前正在播出中，现在她正在拍摄《花开时想月》，这部与俞承豪、边佑锡、康美娜搭挡，讲述朝鲜禁酒令时期，四个「越线」的年轻人的友情和爱情以及成长故事，预计在下半年播出。





（图：IG@hyeri_0609、tvN《我的室友是九尾狐》、KBS《花开时想月》、JTBC《认识的哥哥》）

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