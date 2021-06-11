《Running Man》李光洙退出後的新一期開錄劇本流出！明知道是虛構的，但看完真的要哭了

即使李光洙要從《Running Man》下車，他依舊且永遠都是靈魂人物之一，這是不可改變的事實。

從李光洙宣佈因身體原因不得不退出參加了十多年的《Running Man》開始，觀眾們就帶著不捨收看李光洙的最後幾期節目。 也許是因為太過不捨，網民們甚至還自製了他離開後的首期節目的開場劇本，引來最多關注的就是這篇了。



（李光洙）最後一期節目錄製完之後的新一期開錄時成員們可能會打電話逗他

劉在錫：光洙呀

李光洙：哥

劉在錫：節目錄製開始了，你怎麼還不來？

李光洙：啊？？

金鐘國：所有的工作人員都在能你

李光洙：不是，那個不是....

HAHA：去拍電影就變成這樣了？

全昭旻：太過分了

李光洙：不是....我們分別的時候哭成那樣

梁世燦：退出了就可以不來錄製了？

李光洙：你閉嘴，EC！！！

宋智孝：光洙啊，你確實有些過了

劉在錫：馬上要到花甲之年的錫辰哥都來得那麼早

池錫辰：我還沒到花甲（一臉沮喪）光洙啊，想你

劉在錫：光洙啊，好好休息吧

池錫辰：呀，那是我要說的

劉在錫：嗚嗚嗚嗚嗚，光洙呀，等你成了大明星一定要來當一次嘉賓啊

李光洙：哈......

新一期的《Running Man》預告已經出來了，李光洙的「3991」號碼是他從第一天錄製到現在的天數，觀眾們看到這條消息就已經淚奔了，表示根本不敢看新一期節目，沒有了李光洙的《Running Man》，不知道以後還能不能以平常心追節目了。



「首圖/內文圖：SBS《Running Man》、FB@아이돌 연구소」

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