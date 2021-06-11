《Running Man》李光洙退出后的新一期开录剧本流出！明知道是虚构的，但看完真的要哭了

即使李光洙要从《Running Man》下车，他依旧且永远都是灵魂人物之一，这是不可改变的事实。

从李光洙宣布因身体原因不得不退出参加了十多年的《Running Man》开始，观众们就带著不舍收看李光洙的最后几期节目。 也许是因为太过不舍，网民们甚至还自制了他离开后的首期节目的开场剧本，引来最多关注的就是这篇了。



（李光洙）最后一期节目录制完之后的新一期开录时成员们可能会打电话逗他

刘在锡：光洙呀

李光洙：哥

刘在锡：节目录制开始了，你怎么还不来？

李光洙：啊？？

金钟国：所有的工作人员都在能你

李光洙：不是，那个不是....

HAHA：去拍电影就变成这样了？

全昭旻：太过分了

李光洙：不是....我们分别的时候哭成那样

梁世灿：退出了就可以不来录制了？

李光洙：你闭嘴，EC！！！

宋智孝：光洙啊，你确实有些过了

刘在锡：马上要到花甲之年的锡辰哥都来得那么早

池锡辰：我还没到花甲（一脸沮丧）光洙啊，想你

刘在锡：光洙啊，好好休息吧

池锡辰：呀，那是我要说的

刘在锡：呜呜呜呜呜，光洙呀，等你成了大明星一定要来当一次嘉宾啊

李光洙：哈......

新一期的《Running Man》预告已经出来了，李光洙的「3991」号码是他从第一天录制到现在的天数，观众们看到这条消息就已经泪奔了，表示根本不敢看新一期节目，没有了李光洙的《Running Man》，不知道以后还能不能以平常心追节目了。



「首图/内文图：SBS《Running Man》、FB@아이돌 연구소」

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