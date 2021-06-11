曾在《驅魔麵館》被拱男男吻～「池清臣」李洪耐將帶來同志電影《Made In Rooftop》

從去年末到今年初，以《驅魔麵館》惡鬼「池清臣」一角爆紅的李洪耐（前譯李弘內），主演的同志電影《Made In Rooftop》將於本月23日於韓國上映。

李洪耐在《驅魔麵館》可是製造了不少名場面，其中一幕就是池清臣在軀體死後，靈魂附到申明輝市長（崔光一 飾）身上，當時他與崔光一臉靠得相當近，讓一些網友直呼：「以為他們要親下去了！」他們在特輯重現此名場面時，其他演員就忍不住拱他倆親親，引人遐想XD。

（圖：《驅魔麵館》@Netflix 截圖）

（圖：《驅魔麵館》特輯@YouTube OCN）

正巧在《驅魔麵館》完結後，李洪耐接著要帶來的主演作品《Made In Rooftop》（메이드 인 루프탑）就是同志電影。電影講述90年代出生青春們的夏日羅曼史，待業生河那（李洪耐 飾）和戀人正民（康正祐 飾）分手後無處可去，暫時寄居在擔任直播主的好友奉植（鄭煇 飾）屋塔房家中，在這期間正民仍試圖和他重修舊好；同時間，奉植被一位相當有魅力的直進男民豪（郭珉奎 飾）追求，不過一直在曖昧中猶疑不定。



▼「從現在起我也會變酷的！」離別第1天，欲擒故縱的待業生．河那（李洪耐 飾）



▼「我做的事都很潮！」曖昧第1天，潮人直播主．奉植（鄭煇 飾）



▼「愛情要瀟灑！人生要潮！」分手第1天的河那&曖昧第1天的奉植



（圖：ATNINE FILM）

▼預告



演員除了李洪耐、鄭煇、康正祐與郭珉奎之外，還有廉文京（亦為編劇）飾演康正祐的妹妹，「黃金女配角」李姃垠飾演住鄭煇樓下的二樓大嬸。眼尖的觀眾也許會覺得飾演李洪耐前男友的康正祐很眼熟，因為康正祐也曾在《驅魔麵館》中扮演殺人兇手（EP.3遭惡鬼附身殺了李善彬的父母）。

（圖：《Made In Rooftop》預告 截圖）

（圖：《驅魔麵館》@Netflix 截圖）

《Made In Rooftop》去年底在SIPFF首爾國際驕傲電影節與SIFF首爾獨立電影節均放映過，本月23日將在韓國院線正式上映，導演為金趙光秀，曾執導多部同志電影包括《只是朋友？》與《兩次婚禮和一次葬禮》，編劇則由導演與廉文京共同擔任。

（封圖：《驅魔麵館》@Netflix 截圖、ATNINE FILM《Made In Rooftop》海報）

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