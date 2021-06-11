曾在《驱魔面馆》被拱男男吻～「池清臣」李洪耐将带来同志电影《Made In Rooftop》

从去年末到今年初，以《驱魔面馆》恶鬼「池清臣」一角爆红的李洪耐（前译李弘内），主演的同志电影《Made In Rooftop》将於本月23日於韩国上映。

李洪耐在《驱魔面馆》可是制造了不少名场面，其中一幕就是池清臣在躯体死后，灵魂附到申明辉市长（崔光一 饰）身上，当时他与崔光一脸靠得相当近，让一些网友直呼：「以为他们要亲下去了！」他们在特辑重现此名场面时，其他演员就忍不住拱他俩亲亲，引人遐想XD。

（图：《驱魔面馆》@Netflix 截图）

（图：《驱魔面馆》特辑@YouTube OCN）

正巧在《驱魔面馆》完结后，李洪耐接著要带来的主演作品《Made In Rooftop》（메이드 인 루프탑）就是同志电影。电影讲述90年代出生青春们的夏日罗曼史，待业生河那（李洪耐 饰）和恋人正民（康正佑 饰）分手后无处可去，暂时寄居在担任直播主的好友奉植（郑煇 饰）屋塔房家中，在这期间正民仍试图和他重修旧好；同时间，奉植被一位相当有魅力的直进男民豪（郭珉奎 饰）追求，不过一直在暧昧中犹疑不定。



▼「从现在起我也会变酷的！」离别第1天，欲擒故纵的待业生．河那（李洪耐 饰）



▼「我做的事都很潮！」暧昧第1天，潮人直播主．奉植（郑煇 饰）



▼「爱情要潇洒！人生要潮！」分手第1天的河那&暧昧第1天的奉植



（图：ATNINE FILM）

▼预告



演员除了李洪耐、郑煇、康正佑与郭珉奎之外，还有廉文京（亦为编剧）饰演康正佑的妹妹，「黄金女配角」李姃垠饰演住郑煇楼下的二楼大婶。眼尖的观众也许会觉得饰演李洪耐前男友的康正佑很眼熟，因为康正佑也曾在《驱魔面馆》中扮演杀人凶手（EP.3遭恶鬼附身杀了李善彬的父母）。

（图：《Made In Rooftop》预告 截图）

（图：《驱魔面馆》@Netflix 截图）

《Made In Rooftop》去年底在SIPFF首尔国际骄傲电影节与SIFF首尔独立电影节均放映过，本月23日将在韩国院线正式上映，导演为金赵光秀，曾执导多部同志电影包括《只是朋友？》与《两次婚礼和一次葬礼》，编剧则由导演与廉文京共同担任。

（封图：《驱魔面馆》@Netflix 截图、ATNINE FILM《Made In Rooftop》海报）

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