《全知干預視角》預告：Brave Girls公開私下面貌，待機室遇林英雄跳上桌〈Rollin'〉

勇女們上節目都說彼此是瘋子啊，太期待了～XD

Brave Girls在音源逆襲後便收到各大廣播節目漢媒體採訪，曾說過很想參加綜藝節目《全知干預視角》錄製，《全知干預視角》聽到消息很快就邀請到Brave Girls，《全知干預視角》便成為了Brave Girls很早就敲定的電視節目之一。

日前Brave Girls演出的《全知干預視角》預告終於出爐，即將於本週六播出（EP.148，04-10期）。預告中，她們終於公開了傳說中的狹小宿舍，早上刷牙漱口都必須擠在同一間浴室裡共用。從畫面上看起來浴室並不小，先前也有些網友認為許多愛豆住宿舍也都需要共用廁所，Brave Girls不算是少數，但從她們在《認識的哥哥》節目內容可知，Brave Girls一開始住的宿舍還不錯，可是曾經和徐章焄同社區大樓呢！但因為後續成績不佳，宿舍只能越搬越小，必定需要一段適應時間。



經紀人透露Brave Girls在鏡頭外非常有趣，預告裡可看見她們在行程途中、待機室都很嗨。預告最驚喜的一幕莫過於大勢Trot歌手林英雄（另譯任英雄）的登場，林英雄為了表現自己是粉絲，乾脆站到桌子上跳〈Rollin'〉，相當令人噴笑。



Brave Girls出演的《全知干預視角》一集將在本週六韓國時間晚間11點10分於MBC播出，粉絲們可一窺勇女們私下的瘋癲面貌～！



（圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖）

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