《全知干预视角》预告：Brave Girls公开私下面貌，待机室遇林英雄跳上桌〈Rollin'〉

勇女们上节目都说彼此是疯子啊，太期待了～XD

Brave Girls在音源逆袭后便收到各大广播节目汉媒体采访，曾说过很想参加综艺节目《全知干预视角》录制，《全知干预视角》听到消息很快就邀请到Brave Girls，《全知干预视角》便成为了Brave Girls很早就敲定的电视节目之一。

日前Brave Girls演出的《全知干预视角》预告终於出炉，即将於本周六播出（EP.148，04-10期）。预告中，她们终於公开了传说中的狭小宿舍，早上刷牙漱口都必须挤在同一间浴室里共用。从画面上看起来浴室并不小，先前也有些网友认为许多爱豆住宿舍也都需要共用厕所，Brave Girls不算是少数，但从她们在《认识的哥哥》节目内容可知，Brave Girls一开始住的宿舍还不错，可是曾经和徐章焄同社区大楼呢！但因为后续成绩不佳，宿舍只能越搬越小，必定需要一段适应时间。



经纪人透露Brave Girls在镜头外非常有趣，预告里可看见她们在行程途中、待机室都很嗨。预告最惊喜的一幕莫过於大势Trot歌手林英雄（另译任英雄）的登场，林英雄为了表现自己是粉丝，干脆站到桌子上跳〈Rollin'〉，相当令人喷笑。



Brave Girls出演的《全知干预视角》一集将在本周六韩国时间晚间11点10分於MBC播出，粉丝们可一窥勇女们私下的疯癫面貌～！



（图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图）

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