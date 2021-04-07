因SBS墜落事故，Wendy接受約8個月的治療、嘴巴還要用鋼線固定！作詞家：「光是能重新開始唱歌都是奇蹟」

期待6年，Red Velvet的Wendy終於在5日推出首張個人專輯《Like Water》，專輯奪下30國iTunes冠軍，寫下韓國個人女歌手專輯的最佳紀錄。

有網友看到Wendy這次的回歸，就提到他臉變了，5日，有網友在韓國論壇（The qoo）發了一篇文寫下：「對一個因為事故傷到臉的人，說好像是動了臉變得不同的惡意評論，我覺得是個正常人都不該說這樣的話。」並放上作詞家的限動、製作人的採訪。



作詞家李思蘭（이스란）的IG限動：「光是能重新開始唱歌都是奇蹟。」



Red Velvet的製作人採訪時：「明明是在不能唱歌的情況下，因為她的嘴巴還被金屬固定著，但Wendy還是一直在練習。骨盆一好，她就馬上去練習室開始練習了，看到她對唱歌的熱情，我就更想為她的歌曲應援，更想為Red Velvet應援。」



Wendy 2019年在《SBS歌謠大戰》彩排時墜落，整個身體摔傷，加上臉部、右側骨盆、手腕都骨折，接受了長達約8個月的治療，嘴巴要用鋼線固定進行治療，成員們也提過：「飯也嚼不好，只能吃軟軟的食物。」該網友更提到：「有時間去對為了生存接受手術、努力治療才回歸的人說那些無理的話，不如去聽聽Wendy的SOLO吧！」



貼文一發出，不少網友也留言：「Wendy以後都不要再受傷了ㅠㅠㅠㅠ」、「那段時間真的辛苦了，謝謝你回歸」、「好多沒禮貌的人，會一直為Wendy應援的」、「以前還是現在，真的都很漂亮」、「該有多痛啊」、「Wendy在臉部受傷的時候很擔心ㅠㅠ感謝你痊癒後唱歌」、「希望以後也能幸福地多唱歌，加油」、「傷得那麼嚴重...爲他堅持下來的所有辛苦鼓掌，並希望電視台不要再發生這樣的事」等等。





（圖：SM、IG@todayis_wendy、Theqoo）

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