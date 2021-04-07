因SBS坠落事故，Wendy接受约8个月的治疗、嘴巴还要用钢线固定！作词家：「光是能重新开始唱歌都是奇迹」

期待6年，Red Velvet的Wendy终於在5日推出首张个人专辑《Like Water》，专辑夺下30国iTunes冠军，写下韩国个人女歌手专辑的最佳纪录。

有网友看到Wendy这次的回归，就提到他脸变了，5日，有网友在韩国论坛（The qoo）发了一篇文写下：「对一个因为事故伤到脸的人，说好像是动了脸变得不同的恶意评论，我觉得是个正常人都不该说这样的话。」并放上作词家的限动、制作人的采访。



作词家李思兰（이스란）的IG限动：「光是能重新开始唱歌都是奇迹。」



Red Velvet的制作人采访时：「明明是在不能唱歌的情况下，因为她的嘴巴还被金属固定著，但Wendy还是一直在练习。骨盆一好，她就马上去练习室开始练习了，看到她对唱歌的热情，我就更想为她的歌曲应援，更想为Red Velvet应援。」



Wendy 2019年在《SBS歌谣大战》彩排时坠落，整个身体摔伤，加上脸部、右侧骨盆、手腕都骨折，接受了长达约8个月的治疗，嘴巴要用钢线固定进行治疗，成员们也提过：「饭也嚼不好，只能吃软软的食物。」该网友更提到：「有时间去对为了生存接受手术、努力治疗才回归的人说那些无理的话，不如去听听Wendy的SOLO吧！」



贴文一发出，不少网友也留言：「Wendy以后都不要再受伤了ㅠㅠㅠㅠ」、「那段时间真的辛苦了，谢谢你回归」、「好多没礼貌的人，会一直为Wendy应援的」、「以前还是现在，真的都很漂亮」、「该有多痛啊」、「Wendy在脸部受伤的时候很担心ㅠㅠ感谢你痊愈后唱歌」、「希望以后也能幸福地多唱歌，加油」、「伤得那么严重...爲他坚持下来的所有辛苦鼓掌，并希望电视台不要再发生这样的事」等等。





（图：SM、IG@todayis_wendy、Theqoo）

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