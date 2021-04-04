IU 連續熱唱13首曲子的「迷人歌聲」整整18分鐘聽她講話唱歌，耳朵都要融化了啦！

「如果天國有背景音樂的話，那一定是 IU 在唱歌～。」戴上耳機更加不同反響的美妙聲音。（小編的最愛是_2013年_星期五見面吧）
人氣歌手 IU 這次受邀在 dingo music 展現歌曲串燒「擁有致命吸引力的迷人歌聲」，選擇了13首歌曲，一邊介紹也一邊演唱，長達18分23秒滿滿的 IU，也讓粉絲們大飽耳福，公開短短三天已突破550萬觀看人次（昨天4/3傍晚結算的成績）。
*圖：dlwlrma@IG
PS：小編一定有貢獻200次之多!!!
▼從2012年～2021年的最新雙主打《Coin》和《LILAC》都放入列表熱情獻唱：
網友反應：「哇....!!!!!!」、「我的耳朵真幸福」、「比分手更令人難過的是…現實生活中不可能找到像IU一樣的人」、「韓國流行歌曲的富者，對我來說IU沒有一首歌是無聊的」、「太瘋狂了，不愧是真正的實力者」、「聽完就像陪她走過整整20代的歲月」、「我的女王！」
*圖：dingo music@youtube
點進youtube中的介紹或留言，都可以點選”時間”直奔你最愛的那首歌曲！
▼曲目表：
0:00 하루 끝《一天的盡頭》
02:05 금요일에 만나요《星期五見面吧》
03:09 너의 의미《你的意義》
04:55 스물셋《23歲》
06:18 밤편지《夜信》
07:57 팔레트《Palette》
09:10 가을 아침《秋日早晨》
10:46 삐삐《BBIBBI》
11:47《Blueming》
13:14 에잇《eight》
14:15《Coin》
15:32 라일락《LILAC》
17:07 내 손을 잡아 (앵콜) 《牽起我的手》(安可曲)
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