IU 连续热唱13首曲子的「迷人歌声」整整18分钟听她讲话唱歌，耳朵都要融化了啦！

「如果天国有背景音乐的话，那一定是 IU 在唱歌～。」戴上耳机更加不同反响的美妙声音。（小编的最爱是_2013年_星期五见面吧）

人气歌手 IU 这次受邀在 dingo music 展现歌曲串烧「拥有致命吸引力的迷人歌声」，选择了13首歌曲，一边介绍也一边演唱，长达18分23秒满满的 IU，也让粉丝们大饱耳福，公开短短三天已突破550万观看人次（昨天4/3傍晚结算的成绩）。



*图：dlwlrma@IG

PS：小编一定有贡献200次之多!!!

▼从2012年～2021年的最新双主打《Coin》和《LILAC》都放入列表热情献唱：



网友反应：「哇....!!!!!!」、「我的耳朵真幸福」、「比分手更令人难过的是…现实生活中不可能找到像IU一样的人」、「韩国流行歌曲的富者，对我来说IU没有一首歌是无聊的」、「太疯狂了，不愧是真正的实力者」、「听完就像陪她走过整整20代的岁月」、「我的女王！」



*图：dingo music@youtube

点进youtube中的介绍或留言，都可以点选”时间”直奔你最爱的那首歌曲！

▼曲目表：

0:00 하루 끝《一天的尽头》

02:05 금요일에 만나요《星期五见面吧》

03:09 너의 의미《你的意义》

04:55 스물셋《23岁》

06:18 밤편지《夜信》

07:57 팔레트《Palette》

09:10 가을 아침《秋日早晨》

10:46 삐삐《BBIBBI》

11:47《Blueming》

13:14 에잇《eight》

14:15《Coin》

15:32 라일락《LILAC》

17:07 내 손을 잡아 (앵콜) 《牵起我的手》(安可曲)

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻