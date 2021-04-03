金永大有望與「愛情劇女王」徐玄振合作《為何是吳秀才》共譜師生姐弟戀

金永大才剛有《學校2021》邀約，現在又有新邀約了！徐玄振也是！

根據昨(2)日‎韓媒《Xports News》‎報導，近日於《The Penthouse》是演雙胞胎哥哥朱碩勳的「金永大」，目前接到了SBS新劇《為何是吳秀才》男主角邀約。

金永大自2019年演出《意外發現的一天》男主角之一的「吳南柱」即小有名氣，去年演出《出軌的話就死定了》便晉升主演，同期還演出熱門劇《The Penthouse》裡的一角「朱碩勳」，人氣只升不降，年末更以《出軌的話就死定了》拿下KBS演技大賞男子人氣賞。

（圖：金永大所屬OUTERKOREA）

▼《The Penthouse》系列中，朱碩勳與裴羅娜（金賢秀飾演）的戀情相當備受矚目



▼金永大主演《出軌的話就死定了》是很有反轉的角色，拿下KBS演技大賞男子人氣賞



在《The Penthouse》第二季開播前，金永大便討論出演《學校2021》，沒想到在第二季結局當日又有了新劇《為何是吳秀才》的消息，經紀公司OUTERKOREA同樣回應：「正在討論中」。《為何是吳秀才》劇情內容講述法學院師生之間的浪漫愛情故事，女主角「吳秀才」為「愛情劇女王」徐玄振飾演，兩人有望共譜師生姐弟戀。

（圖：徐玄振所屬Management SOOP）

此消息一出，網友持正反意見，有人認為金永大在《出軌的話就死定了》與曹如晶的對手戲演得還不錯，這部又要和「姐姐」對戲很值得期待，但也有人認為他的演技須再加強，擔心他和徐玄振演技有所落差。

另外，徐玄振已確定和金東旭、尹博與南奎里演出新劇《你是我的春天》，觀眾們會先看到這一部劇上檔（‎報導連結）。

（封圖：金永大所屬OUTERKOREA、徐玄振所屬Management SOOP）

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