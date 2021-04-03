金永大有望与「爱情剧女王」徐玄振合作《为何是吴秀才》共谱师生姐弟恋

金永大才刚有《学校2021》邀约，现在又有新邀约了！徐玄振也是！

根据昨(2)日‎韩媒《Xports News》‎报导，近日於《The Penthouse》是演双胞胎哥哥朱硕勋的「金永大」，目前接到了SBS新剧《为何是吴秀才》男主角邀约。

金永大自2019年演出《意外发现的一天》男主角之一的「吴南柱」即小有名气，去年演出《出轨的话就死定了》便晋升主演，同期还演出热门剧《The Penthouse》里的一角「朱硕勋」，人气只升不降，年末更以《出轨的话就死定了》拿下KBS演技大赏男子人气赏。

（图：金永大所属OUTERKOREA）

▼《The Penthouse》系列中，朱硕勋与裴罗娜（金贤秀饰演）的恋情相当备受瞩目



▼金永大主演《出轨的话就死定了》是很有反转的角色，拿下KBS演技大赏男子人气赏



在《The Penthouse》第二季开播前，金永大便讨论出演《学校2021》，没想到在第二季结局当日又有了新剧《为何是吴秀才》的消息，经纪公司OUTERKOREA同样回应：「正在讨论中」。《为何是吴秀才》剧情内容讲述法学院师生之间的浪漫爱情故事，女主角「吴秀才」为「爱情剧女王」徐玄振饰演，两人有望共谱师生姐弟恋。

（图：徐玄振所属Management SOOP）

此消息一出，网友持正反意见，有人认为金永大在《出轨的话就死定了》与曹如晶的对手戏演得还不错，这部又要和「姐姐」对戏很值得期待，但也有人认为他的演技须再加强，担心他和徐玄振演技有所落差。

另外，徐玄振已确定和金东旭、尹博与南奎里演出新剧《你是我的春天》，观众们会先看到这一部剧上档（‎报导连结）。

（封图：金永大所属OUTERKOREA、徐玄振所属Management SOOP）

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